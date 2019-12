Erhard Herrmann

Krielow. Krielow hat einen besonderen Status: Es gehört zu einem der ältesten Dörfer im Land Brandenburg. Vor 127 Jahren machte der Luftfahrtpionier Otto Lilienthal zwischen der kleinen Gemeinde und dem Nachbarort Derwitz seine ersten Flugversuche. Ansonsten geht es hier recht jedoch recht beschaulich zu.

Krielow kann aber auch feiern. Nach bewährtem Konzept, getreu der Devise von Krielower für Krielower, richtete der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr auch in diesem Jahr das Winterfest aus. Alles wurde bestens vorbereitet. In der Feldküche wurden leckerer Grünkohl und Knacker zubereitet, über dem großen Lagerfeuer konnte das Stockbrot fertig gebacken werden. Im weihnachtlich geschmückten Festzelt stand dazu eine große Palette an selbst gebackenen Kuchen bereit. Nur leider spiele, wie so oft, das Wetter nicht mit und in den umliegenden Dörfern fanden ähnliche Veranstaltungen statt, sodass sich der Festplatz erst nach und nach füllte.

Der Vorteil des nasskalten Wetters: die kuschelige Gemütlichkeit im beheizten Zelt. Vorgesehen war zudem, die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses zu feiern. "Es wird leider später fertig als geplant. Schuld sind die vollen Auftragsbücher der Handwerker in der Region", bedauerte der Ortswehrführer Christian Barm.

Freuen können sich die Krielower Blauröcke nun also noch etwas länger auf ein neues zweigeschossiges Feuerwehrgerätehaus mit einer Nutzfläche von ca. 325 m². Im Untergeschoss werden zwei Fahrzeugstellplätze, Sanitäreinrichtungen und Umkleiden eingerichtet. Das Obergeschoss bietet ausreichend Platz für einen Schulungsraum, ein Büro und eine Teeküche. Im kommenden Frühjahr soll es dann endlich mit dem Einzug und Einweihungsfest klappen.