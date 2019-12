Clara Neuner

Plessa Die Classic-Kegler des FC Schwedt haben das Sportjahr 2019 in der Herren-Verbandsliga mit einer 2:6-Niederlage bei Grün-Weiß Plessa beendet. Die Oderstädter bleiben damit auf dem achten Tabellenplatz der mit zehn Mannschaften besetzten höchsten Spielklasse Berlin-Brandenburgs.

Mit einer offensiven Aufstellung wollte die Schwedter versuchen, das Team aus dem Elbe-Elster-Kreis zu beeindrucken. Frank Pachmann und Marcel Leverenz sollten möglichst dem starken Start-Duo der Grün-Weißen trotzen. Dies gelang nur zum Teil. Mit reichlich Glück verbuchte Leverenz bei 2:2 Bahnvergleichen mit dem Hauch von zwei Kegeln Vorsprung (521:519) einen Mannschaftspunkt für die Gäste aus der Uckermark, was Pachmann gegen den Tagesbesten Uwe Gärtner trotz guter 536 Kegel nicht gelang. Der Plessaer hatte auf den ersten beiden Bahnen herausragende 306 Kegel vorgelegt und siegte am Ende mit 3:1 bei eigenen 577 Kegeln.

Mittelduo holt auch einen Zähler

Eine ausgeglichene Bilanz war auch im Mitteldurchgang zu verbuchen. Thomas Schulz holte mit einem 2:2/534:507 gegen Maik Buchhold den erhofften Gäste-Zähler, Ersatzmann Jürgen Kneist aus der Uckermarkliga musste beim 1:3/475:499 den Punkt an Marko Rozek abgeben. Eine andere taktische Aufstellung hätte hier durchaus die Schwedter Führung bringen können.

So aber ging es beim 2:2 mit 36 Kegeln Rückstand für die Oderstädter in den Schlussdurchgang. Hier musste Jörg Matthies von Anfang an die Überlegenheit von Nachwuchsspieler Jan Opitz anerkennen, der alle vier Duelle für sich entschied und letztlich mit 557:509 deutlich die Nase vorn hatte.

Damit war der Vergleich entschieden – Peter Merker verpasste knapp die Resultatskosmetik, als er nach zwei sehr knapp verlorenen Bahnen letztlich mit 1:3/511:517 den Zähler an Frank Richter abgeben musste.

Mit 7:13 Punkten auf dem drittletzten Rang gehen die Schwedter jetzt in eine vierwöchige Punktspielpause. Es folgen acht Spieltage, an denen nur mit starken Leistungen und vielleicht auch dem einen oder anderen Quäntchen Glück der Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich bestritten werden kann. Am 11. Januar gibt es das ganz schwere Heimspiel gegen die SG Zechin (4.), 14 Tage später geht es zum vielleicht schon vorentscheidenden Duell beim Schlusslicht Hohenbockaer SV.

Lok Elsterwerda II verbuchte am 10. Spieltag gegen den SV Arnsdorf einen 6:2-Erfolg. Der Tabellenführer SV Senftenberg verbuchte einen 5,5:2,5-Sieg gegen SKC Kleeblatt Berlin II und die SG Zechin spielte 5:3 gegen KV Lauchhammer. Die Partie Hohenbockaer SV gegen SpG Semper/AdW Berlin endete 0:8.