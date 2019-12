Olav Schröder

Bernau (MOZ) Rund 1400 Teilnehmer werden beim nächsten Tanzwettbewerb des Barnimer Kinder- und Jugendfestivals in Bernau vom Veranstalter erwartet. Bis der "Dance Competition 2020" vom 21. bis 23. Februar in der Erich-Wünsch-Halle über die Bühne geht, ist zwar noch etwas Zeit zum Trainieren, doch die Anmeldefrist endet bereits am 20. Dezember.

Die Festivals des Förderkreises für künstlerische Jugendarbeit finden im Barnim bereits seit 2001 statt. Der Auftakt erfolgte damals in Wandlitz. Das erste Tanzfestival in Bernau ging 2007 über die Bühne. Die Idee der Festivals ist es, Kinder- und Jugendgruppen aus Kinder, Schulen oder anderen Einrichtungen mit ambitionierten Tanzgruppen aus der Region, die teilweise über internationale Wettbewerbserfahrung verfügen, zusammenzubringen. So werden auch 2020 Gruppen dabei sein, die sich auf Deutsche Meisterschaften vorbereiten. Aber auch jungen Tänzern, die noch nicht über ausgedehnte Auftrittserfahrungen verfügen, wird Jahr für Jahr eine Auftrittsmöglichkeit mit motivierenden Erfolgserlebnissen geboten. Bis heute ist es den Initiatoren und Organisatoren Heike-Doreen Klein und Serdar Cetin gelungen, diese Mischung beizubehalten. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl stieg das Bernauer Festival zu dem größten seiner Art in Deutschland auf.

Getanzt wird in den Kategorien Kidsdance, Cheer-, Jazz- und Showdance, Folkdance, Hiphop und Streetdance. Es gibt Workshops und Wettbewerbe. Der Eröffnungstag steht den öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung. Übrigens werden im Februar nunmehr bereits zum dritten Mal Tanzgruppen aus Skwierzyna, der polnischen Partnerstadt Bernaus, vertreten sein.

Damit das Konzept aufgeht, werden die Einstiegsbedingungen so niedrig wie möglich gehalten. Es wird von den Tanzgruppen keine Kaution genommen, die bei anderen Veranstaltungen zur Absicherung von Ausgaben bei Absagen dienen, wie Serdar Cetin erläutert. Es gibt keine Startgelder und auch für die Besucher ist der Eintritt frei. "Das Festival ist ein soziales Projekt und keine kommerzielle Veranstaltung", sagt Heike-Doreen Klein.

Um die aufwendige Durchführung von den Vorbereitungen bis zur Bühnentechnik finanziell abzusichern, erfreut sich der Verein einer großen Unterstützung durch die Stadt Bernau, den Landkreis Barnim und einer Vielzahl von Unternehmen der regionalen Wirtschaft.

Vier weitere Höhepunkte

Als nächste Veranstaltungen folgen die Kinder- und Jugendfestivals am 7. März im Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde, am 25. und 26. April in Wandlitz vor dem Strandbad, am 9. und 10. Mai auf dem Marktplatz in Eberswalde und am 26. und 27. September in Schönwalde. Weitere Informationen sind auf der Internetseite www.barnimer-kinder-und-jugend-festival.de zu finden Dort kann auch direkt die Anmeldung vorgenommen werden.