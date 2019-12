Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Seit beinahe 30 Jahren schlägt das Herz von Tom Kräft (51) vor allem für feine Wäsche. Und dennoch fängt der Unternehmer, der zusammen mit seiner Frau Heike Kräft (47) das größte Fachgeschäft der Region betreibt, noch immer Feuer, wenn es um Negligés, Corsagen oder Büstenhalter geht.

"Allerdings wird es für unsere Lieferanten nach all den Jahren immer schwieriger, uns wirklich zu begeistern", gibt Tom Kräft zu. Schwieriger, aber keinesfalls unmöglich. Aktuell habe es ihm diesbezüglich besonders die Jubiläumskollektion der belgischen Firma Van de Velde angetan, die 2019 ihren 100. Geburtstag feiere und deren Marken "Maria Jo" und "PrimaDonna" auch in Eberswalde stark nachgefragt würden. Tom Kräft liebt das, was er macht. Und findet es unverzichtbar, seiner beruflichen Leidenschaft zu frönen. "Denn bloß wenn wir begeistert sind, können wir unsere Kundschaft begeistern", betont der Unternehmer, dessen Modehaus 17 Mitarbeiter beschäftigt.

Gerade das Verkaufspersonal ist seit Wochen im Vorweihnachtsstress, ohne auch nur im Entferntesten Hektik zu verbreiten. Wer das Geschäft aufsucht, kann sich umgehend entspannen. Darf sich umsorgt fühlen, wird aber nicht bedrängt. Erfährt persönliche Beratung, ohne zum Kauf genötigt zu werden.

Verlegenheit im Blick

Immer wieder kommt es vor, dass die Herren der Schöpfung eher zögernd das Modehaus betreten und gar nicht wissen, wohin sie schauen sollen. Wer will schon als Lüstling gelten, weil sein Blick an verführerisch anmutenden BH’s oder an Damenslips hängen bleibt, die aus reinem Nichts zu bestehen scheinen? Doch das geschulte Personal befreit die anfangs Gehemmten rasch von jeder unnötigen Sorge.

Natürlich gebe es auch Männer, die sich bestens mit der Körbchengröße ihrer Herzallerliebsten auskennen würden, mit genauen Vorstellungen kämen und ihren Einkauf gezielt vornehmen würden. Und dann gebe es noch die besseren Hälften von Stammkundinnen, die es ohnehin leicht hätten. "Da wissen unsere Verkäuferinnen, was die sich wünschen und können den Kunden folglich ganz gezielte Tipps geben", sagt Tom Kräft.

Wer sich mit den Vorlieben und körperlichen Maßen seiner Schönen oder seines Schönen nicht hundertprozentig auskennt, ist bei Kräft & Kräft aber keineswegs verloren. "Wir haben viele unverfängliche Geschenke-Sets vorbereitet, die den Empfängern garantiert Freude machen und bei denen nichts schief gehen kann", erklärt der Modehaus-Inhaber. Überdies sei der Trend zu Gutscheinen ungebrochen und äußerst sinnvoll. Hinzu komme, dass sich das Angebot im Modehaus bei Weitem nicht auf Sehenswertes für unten drunter beschränke, sagt Tom Kräft, der darauf hinweist, dass zum Beispiel immer wieder gern bunte Tücher gekauft würden.

Klassische S.O.S.-Geschenke

Auch bei den klassischen S.O.S.-Geschenken ist Kräft & Kräft bestens aufgestellt. Wobei es leichte Verschiebungen gebe, wie der Unternehmer betont. In letzter Minute seien zwar nach wie vor Socken und Oberhemden als Geschenkidee willkommen. Doch das zweite S, das lange für Schlips gestanden habe, stehe inzwischen eher für Slips.

Was ja hervorragend zu einem Wäschespezialisten passt. Das Modehaus, das sonst montags zubleibt, hat am 23. Dezember ausnahmsweise geöffnet. Der Großkampftag am Heiligabend geht im Geschäft bis 13 Uhr.