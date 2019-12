Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Es ist Freitagabend. Polizeihauptkommissar Sebastian Thon und seine Kollegin, Polizeioberkommissarin Jessika Seehagen, brechen zum Einsatz auf. Einmal im Monat steht eine konzertierte Aktion zur Verkehrssicherheit in der Polizeiinspektion Barnim an. In dieser Nacht geht es um Kontrollen in Bezug auf Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmittelmissbrauch bei Autofahrern. Insgesamt sind fünf Streifenwagenbesatzungen im Barnim unterwegs – zwei aus Eberswalde und drei aus Bernau.

Sebastian Thon und Jessika Seehagen gehören zu letzteren. Ihre erste Station ist vor dem Praetorius-Gymnasium in der Lohmühlenstraße. Keine 300 Meter entfernt befindet sich der Bernauer Weihnachtsmarkt mit Glühwein- und Bierständen. Die Gefahr, dass der eine oder andere Besucher fröhlich-beschwipst doch ins Auto steigt, um nach Hause zu fahren, ist nicht gerade klein.

Freundliche Belehrung

Den ersten Wagen, den Jessika Seehagen an diesem Abend stoppt, fährt ein Bernauer, der gerade seine Tochter vom Weihnachtsmarkt abgeholt hat. Auf die Frage, ob er Alkohol getrunken hat, verneint der Mittfünfziger. Doch er hat ein ganz anderes Problem. In der Eile vergaß er zuhause, seine Papiere einzustecken. "Das hat man nun davon, wenn man seine Tochter abholt", stellt er halb belustigt, halb genervt fest. Pusten muss der Familienvater nicht, aber abwarten, bis die Halterabfrage von Sebastian Thon beantwortet ist. Nach einer freundlichen Belehrung lassen die beiden Polizeibeamten den Mann ziehen.

Ein System, nach dem das Duo vorbeifahrende Fahrzeuge stoppt, ist nicht zu erkennen. "Manchmal ist es die Fahrweise, manchmal sind es kleine Auffälligkeiten", erklärt Jessika Seehagen. Viele Kollegen würden ältere Fahrzeuge anhalten, manche auch junge Fahrer in großen und teuren Wagen, erzählt sie. Doch nach ihrer Ansicht sagt das Fahrzeug nichts darüber aus, ob der Fahrer unter Alkohol steht oder nicht. "Das geht durch alle Altersgruppen und alle sozialen Schichten", stellt die Polizistin fest. Ihr Kollege hingegen bemerkt: "Nach meinem Bauchgefühl hat der Missbrauch von Kokain und chemischen Drogen im Straßenverkehr in den letzten Jahren wahnsinnig zugenommen. Das macht es auch für uns gefährlich." Denn gerade chemische Drogen würden die Leute sehr aggressiv machen, weiß er. Überhaupt, so sagt Sebastian Thon, sei das Klima auf den Straßen rauer geworden. "Viele sind uneinsichtig, wenn sie beispielsweise mit dem Handy am Lenkrad erwischt werden oder über den Fußgängerüberweg brettern, obwohl Kinder am Straßenrand stehen", erzählt der 37-Jährige. Es komme nicht selten vor, dass die Beamten dann aufs Übelste beschimpft würden. Wie er reagiert: "Ruhig bleiben" sei seine Devise, sagt der Beamte. Nur einmal in seinen 15 Dienstjahren habe er Anzeige wegen Beleidigung erstattet.

Ob Zufall oder nicht: An diesem Abend widerfährt den beiden Beamten nichts solcher Art. Mancher Autofahrer ist von der Kontrolle überrascht. Mehrmals kommt die Frage: "Warum halten Sie mich an. Habe ich etwas falsch gemacht?" Doch alle sind höflich – wie die beiden Beamten. Die meisten geben zum ersten Mal überhaupt eine Atemalkoholprobe ab. Das Gerät zeigt lediglich einmal 0,18 Promille bei einem Autofahrer, der angegeben hat, eine halbe Stunde zuvor ein Bier getrunken zu haben. Bis 0,5 Promille sind erlaubt beim Autofahren.

Nur wenige Verstöße

An die 200 Verkehrskontrollen finden in dieser Nacht bis Sonnabendmorgen, 2 Uhr, in Bernau und Umgebung sowie in der Kreisstadt Eberswalde statt. Zwei Autofahrer stehen unter Alkoholeinfluss, als sie von den Polizeibeamten gestoppt werden, ein weiterer Pkw-Fahrer steht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Gegen alle drei werden Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit erstattet. Für den Fahrzeugführer, der Drogen zu sich genommen hatte, wird es teuer. Ihm drohen 500 Euro Geldstrafe, drei Punkte in Flensburg und zusätzlich auch noch ein Monat Fahrverbot.

Bei einem weiteren Fahrzeugführer wurden Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Gegen diesen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Gleiches gilt auch für einen Eberswalder, der ohne Fahrerlaubnis fuhr. Ihm wurde natürlich die Weiterfahrt untersagt.