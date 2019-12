Stefan Kegel

Berlin (Michael Gabel) Mit Empörung hat die Opposition auf das Vorhaben der Bundesregierung reagiert, der Polizei und den Geheimdiensten beim Kampf gegen Hasskriminalität den Zugriff auf Passwörter zu erlauben.

"Dass die Verfassungsministerin so bereitwillig Bürgerrechte opfern möchte, ist skandalös", kritisiert der FDP-Vizefraktionschef im Bundestag, Stephan Thomae, den Referentenentwurf aus dem Bundesjustizministerium, der gerade mit anderen Ministerien abgestimmt wird. Er erwarte, dass die Bundesjustizministerin sich von diesem Entwurf distanziere. Der grüne Innenexperte Konstantin von Notz bescheinigte Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), "weit über das Ziel hinausgeschossen" zu sein. Er habe "erhebliche Bauchschmerzen" angesichts der Vorschläge zur Herausgabe zusätzlicher Daten an zahlreiche Behörden.

Verschlüsselung ist Pflicht

Was den Unmut auslöst, ist ein Vorhaben im Zuge der Jagd auf Terroristen, Verfassungsfeinde und Kinderpornografen. Für deren Verfolgung will die Bundesregierung Internet-Plattformen wie Facebook nicht nur verpflichten, strafbare Inhalte zu löschen und an die Polizei zu melden. Sie sollen bei schweren Straftaten neben der sogenannten IP-Adresse des Computers von Verdächtigen auch Passwörter herausgeben müssen. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom, des Verbandes der Telekombranche, hatte das Vorhaben bereits zuvor verurteilt: "Das jetzt vorgestellte Gesetz wirft Grundwerte über Bord, die unser Zusammenleben online wie offline seit Jahrzehnten prägen."

Das Bundesjustizministerium will beruhigen: Mit der nun geplanten Änderung des Telemediengesetzes werde auch die Strafprozessordnung geändert. Wie bei der bisherigen Auskunft von Kundendaten durch Telekom-Anbieter wird nun auch bei Auskünften über Kundendaten von Facebook und Co. die Unterschrift eines Richters notwendig sein. In Einzelfällen sei dies bereits jetzt schon möglich.

Allerdings werden die Strafverfolger von einem technischen Problem ausgebremst, das auf die Verschärfung des Datenschutzes in der EU zurückgeht: "In vielen Fällen verfügen die Unternehmen überhaupt nicht über die Passwörter", erklärt Bernhard Rohleder. Sie seien wegen der Datenschutzgrundverordnung ausschließlich verschlüsselt hinterlegt. Im Justizministerium ist man sich dessen bewusst. Verschlüsselt gespeicherte Passwörter seien "nur mit hohem technischen Aufwand zu entschlüsseln", erklärte ein Sprecher. Schon allein dadurch reduziere sich der Anwendungsbereich auf eine "sehr geringe Zahl" von Fällen.