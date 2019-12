Jens Sell

Strausberg (MOZ) Spannung in der Küche des Restaurants und EWE-Tagungszentrums Am Fischerkietz am Montagnachmittag: Unter dem Motto "Vegan und lecker" nahmen dort die beiden Kochteams der Gruppe B des Wettbewerbs EWE Kochpokal, das Team der Max-Lindow-Schule, Prenzlau, und das Team der Ehm-Welk-Oberschule, Angermünde, hoch konzentriert Töpfe und Pfannen in Beschlag. 120 Minuten Zeit hatten die vierköpfigen Schülerkochteams, um ihre Drei-Gänge-Menüs zu kochen und zu präsentieren. Ziel war der Einzug ins Finale des EWE Kochpokals 2019/20. Am Ende hatten die Angermünder den Kochlöffel vorn. Sehr sorgfältig hatte die Jury – Küchenmeisterin Brigitte Lehmann vom Internationalen Bund Neuenhagen, EWE-Mitarbeiter Stephan Krahn und Gastgeber-Meisterkoch Sebastian Marquardt – die Gerichte und ihre Präsentation begutachtet und geprüft. Als das Ergebnis bekanntgegeben wurde, jubelte auch WAT-Lehrer Richard Hamann aus Angermünde. Der Quereinsteiger ist gelernter Koch und war aufgeregter als seine Schüler, die Pasta aus Zucchini bereiteten.