Oliver Schwers

Prenzlau (MOZ) Gleich drei Veränderungen gibt es in Führungspositionen der uckermärkischen Kreisverwaltung. So hat sich die langjährige Chefin des Ordnungsamtes gerade in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit verabschiedet. Barbara Reinhold leitete die Behörde seit Gründung des Großkreises Uckermark im Jahre 1993 und war auch zuvor schon im Rat des Kreises Angermünde und der späteren Kreisverwaltung Angermünde beschäftigt. Sie gehört gemeinsam mit Uwe Falke vom Bau- und Liegenschaftsamt zu den dienstältesten Amtsleitern seit der Kreisreform. Ihr Nachfolger heißt Jörn Kober und kommt aus den eigenen Reihen. Er war bisher Sachgebietsleiter in der Straßenverkehrsbehörde und ist jetzt als Chef des Ordnungsamtes eingesetzt worden.

Neuer Kreisbrandmeister

Auch der bisherige Kreisbrandmeister Wolfgang Loose verabschiedet sich ab Januar in die Altersteilzeit. Loose hat auf dem Ordnungsamt der Kreisverwaltung gearbeitet und diesen Posten parallel ausgeübt. Er ist ebenfalls seit Jahrzehnten in der Behörde beschäftigt. Der Ingenieur für Brandschutz kehrt nun als aktives Mitglied in die Einsatzabteilung der Feuerwehr Prenzlau zurück. Sein Nachfolger als Kreisbrandmeister wird Tony Zillmer. Der gelernte Kfz-Mechaniker ist im Feuerwehrtechnischen Zentrum Prenzlau beschäftigt und bleibt auch Angestellter der Kreisverwaltung.

Ein ganz neuer Posten entsteht durch das neu aufgebaute Bildungsamt der Uckermark mit Sitz in Angermünde. Hier hat nach interner Ausschreibung Jeannette Stockmann de Caro den Zuschlag als Leiterin erhalten. Sie tritt ihren Posten am 1. Januar an. Bisher war sie Chefin der Kreisvolkshochschule. Diese Aufgabe ist neu ausgeschrieben worden. Jeannette Stockmann de Caro muss eine gänzlich neue Struktur einrichten und eine Verbindung zum Staatlichen Schulamt in Angermünde schaffen. Dabei handelt es sich um ein Modellprojekt. Die Kreise Uckermark und Barnim erhalten eine Außenstelle des Schulamtes im Haus des Angermünder Finanzamts. Einzug soll Anfang März sein.

Nächste Personalie: Uwe Falke vom Bauamt geht voraussichtlich Anfang April in den Ruhestand.