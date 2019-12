MOZ

Bernau/Eberswalde Nachdem der erste Anlauf des Barnimer Kreistages am 4. Dezember um 23 Uhr endete, nimmt das Gremium morgen einen zweiten Anlauf. Um 17 Uhr beginnt die Fortsetzung der Sitzung, die mitten im Tagesordnungspunkt 4. Änderungssatzung zur Hauptsatzung unterbrochen worden war. Besonders gestritten wurde vor 14 Tagen darum, ob die Mitglieder des Migrations- wie auch des Seniorenbeirat künftig berufen oder direkt gewählt werden sollen. Ersteres schlägt die Kreisverwaltung vor – vor allem aus Mangel an Beteiligung in den vergangenen Jahren.

23 weitere Tagesordnungspunkte stehen am Mittwoch noch auf dem Programm. Neben zahlreichen personellen Neubesetzungen in verschiedenen Gremien geht es auch um die Vereinbarung mit dem Jobcenter zu Bewirtschaftungsbefugnissen sowie um eine Pflegestrukturbedarfsplanung.