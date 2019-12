red

Bad Belzig Pflegeberufe hautnah erleben.... das durften in diesem Jahr wieder ausgewählte Schüler der neunten Klassen der Krause-Tschetschog-Oberschule Bad Belzig. Dieser Tag wurde, wie auch schon in den vergangenen Jahren, in Kooperation mit dem TGZ Bad Belzig im Senioren-Wohnpark durchgeführt.

Begleitet durch die Sozialarbeiterin Silvana Bröhl, angestellt beim Diakonischen Werk Potsdam-Mittelmark e.V., erlebten die Schüler ereignisreiche Stunden mit den Senioren des Wohnparks.

Martina Winkler, die Pflegedienstleiterin, informierte die Neuntklässler zu Beginn über die Berufe der Altenpflege und den Ablauf der Ausbildungen. Nach einer interessanten Führung durch die Räumlichkeiten lernten die Teilnehmer ihren eigenen Puls zu fühlen und durften auch gegenseitig Blutdruck messen. Letzteres erwies sich als gar nicht so einfach, denn so wurde dieser nicht digital, sondern auf die konventionelle Art ermittelt.

Beim anschließenden gemeinsamen Basteln mit den Senioren wurde herzhaft miteinander gelacht und das ein oder andere Späßchen gemacht. Bei diesem gemütlichen Beisammensein bastelten die Schüler und Senioren Papiersterne mit Lichterketten. Die Teilnehmer hatten die Senioren so sehr ins Herz geschlossen, dass diese ihre gebastelten Sterne kurzerhand an die Bewohner des Senioren-Wohnparks verschenkten. Die Freude der Beschenkten war groß.

Herzlichst wurden alle zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Nach einer Auswertung und einem dicken Lob an die engagierten Schüler, welche freiwillig an diesem Projekttag teilgenommen haben, ging es auf den Heimweg.

"Der Dank gilt Linda Schröder und Caroline Stallbaum vom Team des TGZ Bad Belzig, die diesen Tag im Rahmen des Service-Learnings für die Schüler organisiert und begleitet haben, und auch an das Team von Martina Winkler aus dem Senioren-Wohnpark", so Silvana Bröhl, Schulbezogene Sozialarbeit – Diakonisches Werk Potsdam Mittelmark e.V..