Matthias Henke

Neuglobsow Die erste Saison als Chefin der eigenen Gaststätte ist geschafft. Doch um die Beine hochzulegen, hat Mareike Lobach auch im gästearmen Winter keine Zeit, will doch das nächste Jahr schon vorbereitet werden.

Vor zwei Jahren zog die ursprünglich aus Frankfurt am Main stammende Neugastronomin in die Region. Im Café "Glasklar", quasi schräg gegenüber des Luisenhofs gelegen, war sie als Café-Leiterin angestellt. Doch da blieb sie nur eine Saison. Worauf sie allerdings zwischenzeitlich aufmerksam wurde, war das Schild vor dem "Luisenhof", mit dem Eigentümer Frank Braunert einen Pächter suchte. Bekannte ermutigten sie, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. "Mir war das anfangs eine Nummer zu groß", erzählt Mareike Lobach. Doch Erfahrung in der Gastronomie hatte sie, in den Einkauf hatte sie zudem als Café-Leiterin reingeschnuppert, dazu kam noch ein Verpächter, der viel Vertrauen in sie setzte. "Dann habe ich irgendwann gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Herr Braunert vertraute mir, sagte zu, mir zu helfen in der Anfangszeit. Und das habe ich auch gebraucht. Dafür bin ich wirklich dankbar. Sonst hätte ich vielleicht im Mai schon wieder zu machen können", formuliert Lobach zugespitzt. Nach der Saison sei nun Zeit, zu schauen, wo noch etwas besser gemacht werden kann oder muss.

Ursprünglich andere Pläne

Beruflich Fuß fassen in der Region wollte Lobach ursprünglich als Gärtnerin. Auf dem Biohof Kepos in Altglobsow bewarb sie sich, kann sie doch auf eine Ausbildung in diesem Metier verweisen. Und auch ein Studium der Gartenbauwissenschaften absolvierte sie. "Dann haben sie gesehen, dass ich auch Erfahrung in der Gastronomie habe. Das fiel in die Zeit, als im Stechlinsee-Center das Café eröffnet werden sollte. Da kam dann eins zum anderen", sagt Lobach. Auf dem platten Land bewarb sie sich aus gutem Grund. "Mein Ziel war: raus aus der Stadt. Ich war 13 Jahre in Berlin. Das hat mir gereicht."

Seit März zeichnet Lobach nun als Pächterin für das Restaurant und Hotel "Luisenhof" in Neugobsow verantwortlich. Vorbereitende Arbeiten und die Suche nach Personal waren die ersten zu bewältigenden Aufgaben. "Das Hotel wurde ja die ganze Zeit betrieben, auch als die Gaststätte geschlossen hatte. Ich habe dann zunächst angefangen, die Buchungen zu bearbeiten und mich um das Frühstück für die Gäste zu kümmern. Die Öffnung des Restaurants kam dann Ostern dazu", so Lobach. Sich wieder selbstständig zu machen, das habe sie nicht bereut. "Es gefällt mir, die Dinge für mich zu lenken. Und wenn es mal etwas mehr Arbeit wird, stört mich das auch nicht. Klar, die Kunden geben da einen gewissen Rahmen vor, dem man sich nicht entziehen kann. Aber es sind die Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben", so Lobach. Und wenn es nur sei, dass sie ihre Hunde mit zur Arbeit bringen könne, wie sie möchte. "Aber das geht nur im Winter, sonst machen sie zu viel Alarm", schränkt die Chefin ein und lacht. Derzeit geben Emmi und Motte aber auch eine ganz passable Alarmanlage ab. Unbemerkt betritt keiner außerhalb der Öffnungszeiten das Lokal. Ist die Chefin in einem Nebenraum, melden die Vierbeiner lautstark jeden Besuch.

Während der Adventswochenenden öffnet der Luisenhof mit kleiner Karte, und noch bis Neujahr. Erst 2020 werden im Restaurant dann Betriebsferien gemacht, das Hotel bleibt aber geöffnet.

Weitere Informationen auf www.luisenhof-stechlin.de