Arnold Ille

Seelow Was man in nur acht Unterrichtsstunden und mit den nötigsten Requisiten kreieren kann, bewiesen die Kinder unter der Leitung von Liubov Schicharew jüngst im Seelower Frizz. Sie nahmen sich des russischen Märchenklassikers "Die zwölf Monate" an. In russischer Sprache präsentierten sie bei der Weihnachtsfeier in der Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtung das Schauspiel vor vielen Zuschauern. Diese sparten am Ende nicht mit Applaus für die Aufführung. Darüber hinaus zogen etliche Stände mit Leckereien und Mitmach-Angeboten an.