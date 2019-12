© Foto: Name

Doha Bei der 16. International Junior Science Olympiade in Katar hat Joris Witte vom Gauß-Gymnasium Bronze gewonnen. Der 15-jährige Hangelsberger gehörte zum sechsköpfigen deutschen Nationalteam, das insgesamt 5 Bronze- und eine Silbermedaille holte. Bei Außentemperaturen von knapp 30 Grad Celsius brütete das Team über den anspruchsvollen Fragen aus den Bereichen Biologie, Chemie und Physik. In zwei theoretischen und einer praktischen Klausur mussten die 14- bis 15-jährigen Schüler und Schülerinnen ihr Können unter Beweis stellen. Unter dem Leitbegriff "Zukunftsfähigkeit" knobelten die sechs mit insgesamt 400 jungen Talenten aus etwa 70 Ländern an kniffligen Fragestellungen. Für die Jugendlichen boten sich während der zehn Tage viele Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen und den eigenen Horizont zu erweitern.

Ausflugsziele waren beispielsweise das Nationalmuseum, der Strand am Persischen Golf und eine Tour mit traditionellen Holzbooten. Formeller gestaltete sich die Abschlusszeremonie im "Qatar National Convention Centre", bei der die Medaillenvergabe stattfand.