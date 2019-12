Dietmar Puttins

Ziltendorf (MOZ) Anderen "Menschen zu begegnen und neue Lebenserfahrungen zu sammeln: Das hat mich in meinen Leben stark angetrieben", beschreibt Juliane Cadden einen ihrer wichtigsten Wesenszüge. Seit August betreut sie mit einem Stellenanteil von 30 Prozent Kinder in den Gemeinden zwischen Frankfurt und Eisenhüttenstadt. Sie trat die Nachfolge von Mirella Schulz an, die am 6. Oktober 2019 in den Ruhestand ging.

Als Mutter zweier Söhne, Jonas (4) und Jacob (12), ist Juliane Cadden, die mit Lebenspartner Thomas Paschke (40) am Pohlitzer See lebt, beruflich sehr vielseitig. Sie arbeitet seit 2017 in der Verwaltung des Alten- und Pflegeheims in Müllrose und lehrt jedes Jahr von Oktober bis Januar als Gastdozentin für Englisch an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe in Eisenhüttenstadt. Seit dem 13. September und noch bis Herbst 2021 wird sie fortgebildet im Amt für Kirchliche Dienste in Brandenburg an der Havel.

In ihrem Büro im Gemeindezentrum Ziltendorf stehen wenig Akten. Dafür finden sich umso mehr Spielsachen, Kinderbücher und Bastelarbeiten, die den Besucher farbenprächtig empfangen. Eine vertraute Umgebung für Juliane Cadden, die in Ziltendorf aufwuchs und dort zu Kita und Schule ging. "Ich besuchte schon zu DDR-Zeiten gern die Christenlehre im Pfarrhaus Ziltendorf und war fast jeden Sonntag mit meinen Großeltern, Robert und Gudrun Kludt, im Gottesdienst", erinnert sie sich.

Eine Tante war Pfarrerin und ihre Eltern, Ilona und Hermann Kludt, ließen sie taufen. Damals wie heute fühlte sich Juliane Cadden in der evangelischen Gemeinschaft gut aufgehoben. "Man ist immer freundlich empfangen worden. Ich fühlte mich einfach wohl", sagt sie und erklärt:" Evangelisten sind für mich "gefühlt" offener, toleranter, warmherziger und lockerer im Umgang miteinander."

Den Fall der Mauer und die Deutsche Einheit erlebt Juliane Cadden als Elf- und Zwölfjährige. 1998 erlangt sie die Fachhochschulreife am damaligen deutsch-polnischen Gymnasium in Neuzelle. Dann verlässt die junge Frau die Region. "Ich wollte einmal im Norden und Süden unseres Landes leben", sagt sie heute. 2001 zieht sie nach Bremen, absolviert dort eine Ausbildung zur Arzthelferin und danach ein kurzes Praktikum im Deutschen Bundestag. Von November 2001 bis Anfang 2003 arbeitet sie in der bis heute von Bettina Hanns und Sabine Niedermeyer geführten Praxis für Gynäkologie in Eisenhüttenstadt.

Jetzt geht es nach Süden: Sie zieht nach Karlsruhe. Bis 2005 arbeitet sie dort an einer Niederlassung der Steinbeiss Hochschule Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin und erwirbt ihren Bachelor für Management im Sozial- und Gesundheitswesen. Dann geht sie ins Ausland. "Es hat mich immer interessiert zu sehen, wie Menschen woanders leben", sagt sie. Ihr Weg führt sie im November 2005 als Kindermädchen zu einer Bauernfamilie nach Kill im irischen County Kildare, nahe der irischen Hauptstadt Dublin. Dort lernt sie 2006 den Iren Donnchadh Cadden kennen. Sie heiraten. Sohn Jacob kommt zur Welt. Februar 2008 zieht Juliane Cadden endgültig zu ihrem Mann. Dort leben sie zur Miete in einem Haus in Longford in der zentralirischen Ebene im County Longford. Dann die Trennung vom Ehemann.

Juliane Cadden kehrt April 2011 zurück in die Heimat und arbeitet bis 2015 als Alltagsbetreuerin für Demenzerkrankte im Alten- und Pflegeheim auf Gut Zeisigberg in Müllrose. Ihrer Konfession blieb sie immer verbunden. Sie engagiert sich ehrenamtlich in der Christenlehre, im Kindergottesdienst und beim Krippenspiel. Im April 2018 übernimmt sie den Christenlehre-Unterricht in Fünfeichen, ab September 2018 den in Ziltendorf, wo sie ihren ersten Kindergottesdienst leitet.

Kinder haben andere Blickwinkel

Heute unterrichtet die neue Gemeindepädagogin rund 30 Kinder. Juliane Cadden gibt Christenlehre, hält Kinder- und Taufgottesdienste ab. 2020 wird sie mit den Kindern Ausflüge zu den Erzähl-Werkstätten der evangelischen Kirche in Erkner machen, die Proben und Aufführung des Martinsspiel betreuen, die Aktion "Nacht in der Kirche" übernehmen und Kinderfreizeiten organisieren. Sie freut sich: "Mir ist die Arbeit mit Kindern sehr wichtig. Kinder seien offen und direkt. Juliane Cadden: Wenn ich etwa eine Bibelstelle aussuche, dann stellen sie aus ihren Blickwinkeln heraus ganz andere Fragen als Erwachsene. Das macht das Zusammensein mit ihnen so spannend und schön."