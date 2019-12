Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Ein Jubiläum feiert Andreas Klemz in Liebenwalde. Am 17. Dezember 1994 erhielt er seinen Meisterbrief. Das ist jetzt genau 25 Jahre her.

Wie der Vater, so der Sohn. In diesem Fall trifft das zu. Manfred Klemz, der Vater von Andreas Klemz, war Chef der Außenstelle Liebenwalde des Kreisbetriebes für Landtechnik Oranienburg. Er hatte mit Kraftfahrzeugen zu tun, mit Autos ebenso wie mit Lastern und Landmaschinen. "Das waren für mich einfach faszinierende Fahrzeuge. Da musste ich nicht überlegen, was ich werden wollte. Für mich stand immer fest, ich wollte das machen, was mein Vater macht", stellt Andreas Klemz klar. In Liebenwalde geboren, ging er dort auch zur Schule. Nach Abschluss der zehnten Klasse folgten eine Ausbildung zum Landmaschinenschlosser mit Abitur in Gardelegen bei Stendal und die obligatorischen anderthalb Jahre bei der Armee. Eine Anstellung fand Andreas Klemz danach beim Kreisbetrieb für Landtechnik in Oranienburg. Theorisch hätte er ein Studium zum Ingenieur für Landtechnik anschließen können, die Zusage für einen Studienplatz in Berlin-Wartenberg hatte er. Doch Klemz entschied sich anders. Er wollte anpacken, schlossern und schrauben und machte stattdessen den Meister. Den Meisterbrief erhielt er am 17. Dezember 1994, also genau vor 25 Jahren.

Bereut hat er seine Entscheidung nie. "Mir macht der Job Spaß, was will man mehr", so sein Statement dazu.

Nach der Wende und den anstehenden Umstrukturierungen beim Kreisbetrieb für Landtechnik wagte sein Vater den Sprung in die Selbstständigkeit. Als sich der Senior 2004 in den Ruhestand verabschiedete, übernahm der Junior und machte daraus eine GmbH. "Kommen kann jeder", so der 54-Jährige. "Ob mit Traktor, Laster oder Auto, wir kriegen das hin." Wünschen würde er sich schon, dass die Kinder den Betrieb weiterführen. Setzen muss er bei zwei Töchtern dabei allerdings auf seine Schwiegersöhne.

Apropos: In seiner Freizeit braucht Klemz übrigens nicht unbedingt ein Fahrzeug, um abzuschalten. Er hält und züchtet Sittiche, verrät er.