Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mehr als 16 Jahre leitete Christina Paetke das Oranienburger Bürgeramt und betätigte sich als städtische Auktionatorin. Jetzt geht sie in den Ruhestand. Jessica Hindenberg folgt ihr im Amt nach.

Eigentlich wollte sie Dolmetscherin werden. Aber dann folgte Christina Paetke, langjährige Leiterin des Oranienburger Bürgeramtes, doch dem Rat ihrer Mutter: "Wenn du rumkommen und davon leben willst, dann fahre lieber zur See". Also absolvierte Christina Paetke, die zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht, nach der Schule eine zweijährige Ausbildung bei der deutschen Seereederei in Rostock. Anschließend stach sie mit der DDR-Handelsschifffahrt neun Jahre lang in See und lernte dort auch ihren Mann kennen. "Ich habe wirklich viel von der Welt gesehen", sagt Christina Paetke. Eine Tochter von ihr "erbte" offenbar die maritime Leidenschaft ihrer Eltern und war jahrelang auf britischen Kreuzfahrtschiffen unterwegs.

Mehrere Funktionen

Im April 1981 trat die Mutter von zwei Kindern dann allerdings in die Dienste der Stadt Oranienburg ein, wo sie zunächst als Sachbearbeiterin der Abteilung Inneres für die Feuerwehr und auch für Haftentlassene zuständig war. Später übernahm sie eine Leitungsfunktion im Bereich Handel, Versorgung und Landwirtschaft. Nach der Wende kümmerte sich Christina Paetke als Sachbearbeiterin im Ordnungsamt um die Feuerwehr und das Meldeamt. Danach baute sie das Bürgeramt mit auf und leitete es seit 2003. Auch als stellvertretende Wahlleiterin fungierte Christina Paetke seit einigen Jahren.

Markante Stimme

Vielen Oranienburgern ist die resolute Frau mit der markanten Stimme überdies auch als "Auktionatorin" bei städtischen Versteigerungen bekannt. Ob gefundene Fahrräder, verlorengegangene Taschen und sonstige Gegenstände, die im Fundbüro der Stadt landeten, Christina Paetke war stets ein Garant dafür, die Fundsachen wortreich zu versteigern. Dass sie für die Stadt den Hammer schwingen durfte, habe ihr stets großen Spaß gemacht und den Bietern im Schlosshof sicher auch. Sollte sich für diesen Job niemand finden und die Stadt das wünschen, kann sich Christina Paetke vorstellen, diesen Job auch künftig auszuüben. "Bei meiner Stimme geht das auch ohne Mikrofon", sagt die zweifache Oma.

Mehr Zeit wird Christina Paetke im Ruhestand wieder dem Meer widmen. Fahrten an die Ostsee und eine Reise mit ihrer Tochter nach Mittelamerika sind bereits für kommendes Jahr terminiert. "Ganz sicher werde ich verstärkt meine sozialen Kontakte pflegen. Das ist mir seit jeher eine Herzensangelegenheit", sagt die inzwischen 64-Jährige, die ihre Weihnachts- und sonstigen Wünsche handschriftlich mit der Post verschickt. "Das ist mir wichtig, denn das ist persönlicher als bloß eine E-Mail zu schreiben", sagt sie.

Nachfolgerin eingearbeitet

Seit Anfang Oktober hat Christina Paetke ihre Nachfolgerin als Leiterin des Bürgeramtes eingearbeitet. Es ist Jessica Hindenberg, die seit Februar 2009 als Sachbearbeiterin im Bürgeramt tätig war, also bestens vertraut mit dem Job ist. Die 33-Jährige wurde in Falkensee zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildet. Berufsbegleitend hat die Mutter von zwei Kindern in Berlin ein Studium als Bachelor Business and Administration erfolgreich absolviert. Einstimmig haben die Stadtverordneten Jessica Hindenberg, die in Oberkrämer zu Hause ist, unterdessen auch als stellvertretende Oranienburger Wahlleiterin berufen.