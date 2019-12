Die Geburtshelfer von "Kino in der Schlosskirche", Hannah Osenberg und Ferdinand Niedlich (Mitte), übergeben ihr Projekt an Stephen Ruebsam (l., Richard Siedhoff rechts). © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Auf der heruntergefahrenen Leinwand in der Schlosskirche läuft Murnaus Stummfilm-Klassiker "Faust" (1926), den Richard Siedhoff mit Blick aufs bewegte Bild am Flügel genial untermalt. Den Stummfilmpianisten soll das Publikum auch 2020 wiedersehen. © Foto: MOZ/Gabriele Rataj

Gabriele Rataj

Altlandsberg (MOZ) Seit zweieinhalb Jahren ist "Kino in der Schlosskirche" zu einer wichtigen Bereicherung des Kulturlebens über Altlandsberg hinaus und speziell der immer breiter gefächerten Palette von Veranstaltungen im Schlossgut geworden. Am Wochenende haben zwei der damaligen Geburtshelfer, Hannah Osenberg und Ferdinand Niedlich, den Staffelstab weitergereicht.

Anfangs ein Versuchsballon, den die Berlinerin Anne Lakeberg zusammen mit dem in Altlandsberg aufgewachsenen Ferdinand Niedlich und Hannah Osenberg im Sommer 2017 startete, hatte sich der Kinoabend einmal im Monat ebenso schnell etabliert wie das Leporello im DIN-A-6-Format mit jeweils drei sorgsam ausgesuchten und detailliert erklärten Filmen fürs Quartal.

Viel Interesse für Mauer-Special

Nicht immer sei ihr nebenberufliches Experiment geglückt, seien ihre Vorstellungen aufgegangen, gibt das Duo Osenberg/Niedlich zu. Aber es habe ihnen auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, gemeinsam passende Filme auszusuchen und zu zeigen. "Wir haben beide dabei viel diskutiert und viel gelernt", fasst es Ferdinand Niedlich, sonst Lehrer in Berlin, zusammen.

Der Spagat "zwischen Filmen, die uns gefallen, und Filmen, die auch das Publikum gern annehmen würde", war nicht eben einfach zu bewältigen. Funktioniert habe das beispielsweise bei den französischen Komödien. Auch die Filme mit ostdeutschem Hintergrund seien zumeist gut gelaufen, schätzen die beiden ein. Deutlich mehr Interesse hatten sie indes mit der Auswahl ihres Mauer-Specials am 9. November erhofft, zumal mit Billy Wilder und Wim Wenders im Doppel die Zeit um Mauerbau und Mauerfall eine Rolle spielte.

Wie schwierig die Grätsche zwischen Anspruch und Zugeständnis ist, lassen auch die Titel gezeigter Filme erahnen. Bei "Gundermann" oder dem Hape-Kerkeling-Film waren die Sitzreihen dicht besetzt. Actionstreifen verboten sich nicht nur wegen der schwierigen Akustik in der Schlosskirche von selbst, und Liebhaber historischer cineastischer Kunst kommen ohnehin nicht zuhauf.

Begeistert aber sind Letztere, denn die Stummfilm-Klassiker, die der exzellente Stummfilmpianist Richard Siedhoff in Altlandsberg am Klavier untermalte, nein, in Töne umsetzte, waren von "Metropolis" über "The Cameraman" und "Der General" bis zu Murnaus "Faust" Meilensteine der Filmgeschichte.

Mit der Reihe ist etwas angeschoben worden, auf das Besucher inzwischen ungern verzichten. Nach zweieinhalb erfahrungsreichen Jahren haben Ferdinand Niedlich und Hannah Osenberg den Staffelstab daher an Stephen Ruebsam vom Schlossgut Altlandsberg weitergereicht.

Ein geeignetes Dankeschön für die Kino-Protagonisten waren am Sonnabend zwei Dauer-Ehrenkarten für die Reihe "Kino in der Schlosskirche". Eine ganz andere Freude Bemerkungen von Besuchern wie diese: Wir haben nur fünf Vorstellungen verpasst, waren sonst immer da.