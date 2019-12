Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Nein", sagt Dorothea Nemitz. Sie habe niemals etwas anderes werden wollen als Bibliothekarin. Während die Eltern in der heimischen Uckermark handwerklich und in der Landwirtschaft arbeiteten und wenig lasen, war der Tochter Dorothea die Liebe zu Büchern offenbar in die Wiege gelegt. Sie zu verkaufen statt zu verleihen, das hätte sie sich allenfalls noch vorstellen können, aber so war alles perfekt.

Schon in der Schule habe sie beim Aufbau einer Bibliothek geholfen, erzählt die langjährige Leiterin der Hohen Neuendorfer Stadtbibliothek. Da waren die drei Jahre Studium an der Fachschule für Bibliothekare in Leipzig nach dem Abitur quasi eine logische Folge. Nach dem Studium trat sie auf der Insel Poel eine Stelle an. Der Liebe wegen kam sie nach Hohen Neuendorf, bekam zunächst eine Stelle in der Oranienburger Kreisbibliothek und konnte im April 1981 nach Hohen Neuendorf wechseln. Der Ort blieb nicht immer derselbe, mehrfach zog die Bücherstube in Hohen Neuendorf um. "Und immer war es eine Verbesserung", sagt Dorothea Nemitz.

Stetige Entwicklung

Von Eintönigkeit im Job konnte sowieso keine Rede sein. Nicht nur die Auswahl an Büchern wurde immer vielfältiger, andere Medien kamen hinzu, und dank des Internets ist auch das Ausleihsystem heute ein ganz anderes. Hunderte von Hohen Neuendorfer Leserinnen und Lesern blieben alle Jahre treu, und viele ihrer derzeit 2 150 Leser kennt Dorothea Nemitz mit Namen, weiß um Lektürevorlieben, gibt gerne Tipps. In den 38 Jahren hat sich das Bibliothekswesen gewandelt. Dass es dank der Stadt an den Grundschulen der Ortsteile jeweils Bibliotheken gibt, sorgt für eine frühe enge Bindung an die Einrichtung. Sechs Mitarbeiterinnen sorgen in allen Zweigstellen für die Abläufe, erstmals wird außerdem eine Fachkraft ausgebildet.

"Mir wird schon was fehlen", sagt Dorothea Nemitz. Denn nun ist mit 65 Jahren und acht Monaten Schluss mit der Arbeit in der Bibliothek – aber nicht mit dem Lesen! "Dafür hatte ich viel zu wenig Zeit, auch wenn ich hier viele Bücher kenne", sagt sie und sieht sich um. Auch sonst hat die freundliche Hohen Neuendorferin noch einiges vor. Als Frankreich-Freundin, die jedes Jahr mindestens einmal dorthin fährt, steht endlich die Anmeldung für einen Französischkurs an der Volkshochschule bevor. Im Komitee für Hohen Neuendorfs Partnergemeinde Bergerac würde sie künftig gerne mitarbeiten, kann sich das aber auch für Janow Podlaski vorstellen. Ihre ehrenamtlichen Lesungen für die Senioren verlegt sie künftig in den Club, und auch das Vorlesen im Seniorenheim gibt Dorothea Nemitz nicht ganz auf.

Neue Akzente

In Maria Fentz scheint eine passende junge Nachfolgerin gefunden. Seit zwei Wochen arbeiten die beiden Frauen schon gut zusammen. "Da kann ich mit gutem Gewissen gehen", sagt Dorothea Nemitz mit Blick auf die 29-jährige Kollegin. Die ist ihrerseits von der Freundlichkeit der Hohen Neuendorfer Lesefreunde angetan und ebenso vom Engagement der Kolleginnen und der Lesefreude der Kinder begeistert. Bei eigenem Lesestoff ist Maria Fentz zwischen Belletristik und Sachbüchern nicht sehr festgelegt. Sie ist aber ein Harry-Potter-Fan und mag Jugendbücher. Gerade liegt aber Juli Zehs "Neujahr" oben auf ihrem Stapel.

Die Bernauerin kann sicher und soll auch eigene Akzente setzen und an einem Bibliothekskonzept für die Stadt miterarbeiten. Sie hat in Potsdam Bibliotheksmanagement und an der Humboldt-Universität in Berlin Bibliotheks- und Informationswissenschaft studiert, ein neues Fach, das unter anderem den digitalen Anforderungen Rechnung trägt. Die Standorte an den Schulen haben sich ihrer Ansicht nach bewährt. Maria Fentz schwebt vor, die Bibliothek für die Nutzer zu einem "dritten Ort"zu machen – neben der Arbeit und dem Zuhause. Ein angenehmer Ort zum Verweilen für alle Altersschichten und zusätzlichen Angebote könnten die Bücherstuben demnach werden. Vor allem Lesungen finden dort ohnehin schon statt.

Dorothea Nemitz freut sich darauf, künftig mehr Zeit für ihre 96-jährige Mutter zu haben. Ihre beiden Enkel in Hameln haben auch schon Pläne mit ihr. Die nächste Lektüre? Womöglich ein gekauftes Buch! Ein Weihnachtsgeschenk vom Sohn, die Autobiografie von Hannes Wader.