Brian Kehnscherper

Neuruppin (MOZ) Es ist die größte Investition der Stadt Neuruppin seit der Wende, betonte Bürgermeister Jens Peter Golde (Pro Ruppin). Fast 15 Millionen Euro soll die Umgestaltung der Wilhelm-Gentz-Grundschule kosten. 4,8 Millionen Euro davon trägt das Land mit Mitteln aus dem Europäischer Fonds für regionale Entwicklung. Staatssekretär Rainer Genilke (CDU) hat am Montag den Fördermittelbescheid übergeben.

Bei dem Termin überzeugte er sich selbst davon, dass eine Erneuerung der maroden Gebäude dringend nötig ist. Große Teile des Schulgebäudes sollen abgerissen werden. Es ist ein moderner, mit Holz verkleideter Neubau geplant, der modernen Ansprüchen genügt. Unter anderem soll auch ein Aufzug installiert werden. Dieser ist nötig, weil die Einrichtung seit 2011 eine Inklusionsschule ist. Mit einer Solaranlage auf dem Dach, sollen die energetischen Kosten niedrig gehalten werden.

Bevor die Arbeiten beginnen, müssen 80 Container auf das Schulgelände gestellt werden, in denen die Schüler während der zweieinhalbjährigen Bauzeit unterrichtet werden. Die Container werden, so Golde, angemietet und sollen an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. Laut Schulleiterin Kathrin Tokar soll der Umzug ins Ausweichquartier während der Osterferien geschehen. Anschließend können die Arbeiten beginnen. Wie Baudezernent Arne Krohn sagte, muss zuerst die marode Turnhalle abgerissen werden.

Die Gestaltung des Neubaus war in einem Planungswettbewerb europaweit ausgeschrieben worden. Am Ende erhielt der Entwurf des Berliner Büros CKRS-Architekten den Zuschlag. Spätestens 2023 muss das Projekt abgeschlossen sein, da dann die Fördermittelfrist endet. Der städtische Eigenanteil wird sich am Ende auf rund 9,1 Millionen Euro belaufen. Laut Sabine Supke, Leiterin des Amts für Stadtentwicklung, gibt es einen Bescheid für knapp eine Million Euro an weiteren Fördergeldern.

Zur Feier des Tages sangen einige Fünftklässler den Schulsong "Die Gentz ist cool" vor.