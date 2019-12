Erhard Herrmann

Deetz In der Adventszeit in ein Fußballstadion zu pilgern, um dort mit anderen Weihnachtsliedern zu singen, ist ein Trend, der Jahr für Jahr wächst. Auch in Deetz soll es zur Tradition werden. "Wir sind im letzten Jahr gestartet und es hat uns alle angenehm überrascht, dass so viele große und kleine Teilnehmer beim Deetzer Weihnachtssingen dabei haben. Deshalb war klar, dass wir dieses schöne Erlebnis gemeinsam mit Familien, Freunden und Mitgliedern noch einmal wiederholen", so der Deetzer Vereinschef Dennie Rufflett.

Bereits am frühen Samstagnachmittag wurde der kleine Weihnachtsmarkt eröffnet. Lichterketten und Kerzen zauberten eine gemütliche Atmosphäre und trotz des schlechten Wetters füllte sich das Parkstadion schnell. Kein Wunder, denn besonderes gesangliches Talent ist nicht erforderlich und dazu macht das weihnachtliche Singen in der Gruppe besonderen Spaß: "Man geht gut gelaunt ins Stadion, trinkt ein oder zwei Glühweine, kauft sich eine Kerze und singt ganz einfach mit", so Rufflett weiter. Ein Ablauf, den viele Besucher genau so befolgten, während die kleinen Besucher im Vereinsheim interessiert beim Puppenspiel zuschauten und anschließend den großen Geschenkesack des Weihnachtsmannes leerten. Am meisten freuten sich jedoch dann alle darauf, gemeinsam den Weihnachtschor zu bilden und endlich los zu legen: Leise rieselt der Schnee; Kling, Glöckchen, klingelingeling, oder Stille Nacht, Heilige Nacht. Dabei konnte jeder noch einmal in sich gehen und zur Ruhe kommen oder einfach nur die Atmosphäre genießen. Damit alles textsicher verlief, wurden sie von Karsten Perenz aus Werder und seinem Drummer durch den Abend begleitet. "Es ist eine tolle Atmosphäre. Hier wird, eine Woche vor dem Fest, die Weihnachtszeit eingeläutet", waren sich die Besucher einig. Im kommenden Jahr soll es deshalb auf jeden Fall eine Wiederholung geben. "Dann wollen wir eventuell drei Tage lang von Freitagabend bis Sonntag alle auf das Weihnachtsfest einstimmen. Garantiert wieder mit Gänsehautfeeling", verspricht Rufflett.(