Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Stundenlange Stromausfälle? In Frankfurt sind sie eine Seltenheit. "Beim Störgeschehen im Stromnetz liegen wir rund 40 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt", berichtet Jana Schein, Geschäftsführerin der Netzgesellschaft Frankfurt (Oder). Zwischen 6 bis 8 Mittelspannungsstörungen gebe es pro Jahr. Fällt doch einmal der Strom aus, sind häufig Bauarbeiten der Grund. Beziehungsweise fehlende Schachtgenehmigungen. Sie geben Auskunft darüber, wo Leitungen verlegt sind. Wer ohne auf einem öffentlichen oder privaten Grundstück mit dem Bagger im Erdreich unterwegs ist, handelt nicht nur illegal, sondern riskiert auch schwere Schäden.

Auch Materialermüdung kann zu Störungen führen. Mittel- und Niederspannungskabel bestünden in der Regel zwar aus sehr robusten Ummantelungen. Doch gerade im Bereich von Straßen seien unterirdisch viele Steine in Bewegung, die Reibung erzeugen und die die Kabel über Jahrzehnte in Mitleidenschaft ziehen können. Örtlich begrenzte Störungen im Stromnetz lassen sich daher auch in Zukunft nicht ganz ausschließen. Einen großflächigen Blackout dagegen müssten die Frankfurter nicht fürchten, meint die Geschäftsführerin. Das Risiko sei minimal. Denn selbst wenn es im Hochspannungsnetz des Betreibers 50Hertz zu schwerwiegenden Ausfällen käme, könnten die Stadtwerke Frankfurt als Insel komplett selbst versorgen. "Da sind wir sehr gut aufgestellt".

Darüber hinaus investiert die Netzgesellschaft – eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke – sukzessive in die Modernisierung der zuletzt kurz nach der Wende komplett erneuerten Infrastruktur. Die Ausmaße sind auch für eine Kleinstadt wie Frankfurt beeindruckend. Nimmt man alle im Erdreich verlegten Kabel – Mittelspannung, Niederspannung und Hausanschlüsse – zusammen, ist das Netz rund 892 Kilometer lang. Das entspricht ungefähr der Strecke von Frankfurt nach Budapest. Den Betrieb ihrer Netze hat die Gesellschaft dabei großteils über einen Dienstleistungsvertrag an die E.dis in Fürstenwalde ausgegliedert.

Neue Mittelspannungskabel

Die Ansprüche an das Stromnetz seien heute andere als früher. "Wir haben es mit immer mehr Kunden zu tun, die erneuerbare Energien in das Netz einspeisen", so Jana Schein. Dies verlange den Leitungen einiges ab. Zur Erhöhung der Netzsicherheit werden die alten Mittelspannungskabel daher etappenweise gegen neue ausgetauscht. Seit diesem Jahr verlegt die Netzgesellschaft dabei nur noch 240 statt 150 Quadratmillimeter dicke Leitungen. Der neue Standard vertrage es besser, wenn viel grüner Strom in das Netz fließt. Rund 3,5 Kabel-Kilometer wurden 2019 bereits ausgetauscht. Investiert wird zudem in intelligente Ortsnetzstationen, die den Strom an die Hausanschlüsse verteilen. Mit neuer Technik lassen sich die Stationen besser steuern, Defekte schneller finden und beheben.

Das Gasrohrnetz der Netzgesellschaft hat eine Länge von rund 361 Kilometern. Zum Stichtag Ende 2018 wurden darüber 13605 Kunden mit Gas zum Heizen und Kochen versorgt – Tendenz abnehmend. Die Netzgesellschaft und Betriebspartner EWE kontrollieren das Netz regelmäßig auf Leckagen – oder darauf, ob Leitungen nicht unzulässig überbaut wurden. Denn die meisten der seltenen Störungen treten auch beim Gasnetz dann auf, wenn Regeln nicht eingehalten werden. So wie am 9. Oktober, als bei Abrissarbeiten in der Kopernikusstraße 88 ein Gashausanschluss beschädigt wurde. Die Firma hatte keinen Schachtschein beantragt. Der Appell von Jana Schein ist daher unmissverständlich: "Eine Schachtgenehmigung wird von unseren Mitarbeitern zeitnah bearbeitet, kostet kein Geld – und erspart viel Ärger."