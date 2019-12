Stephan Dreyse

Fredersdorf-Vogelsdorf Sehen und gesehen werden" ist ein Credo aus dem Straßenverkehr, das im Oktober in Brandenburg im Rahmen der Verkehrserziehungsaktion "lieber sicher, lieber leben" eine Woche lang in den Fokus gerückt wurde. Bei den "Tagen der Sichtbarkeit" wurden Mädchen und Jungen, aber auch Eltern und Lehrkräfte sensibilisiert, wie wichtig es nicht nur in der dunklen Jahreszeit ist, gut gesehen zu werden, um sicher unterwegs zu sein. Nicole Krieger, stellvertretende Leiterin der Integrierten Kindertagsbetreuung (IKB) in der Fred-Vogel-Grundschule, hatte von der Aktion gelesen und beteiligte sich mit Schülerinnen und Schülern in diesem Jahr zum zweiten Mal daran. Es gab beispielsweise Kontrollen und Gespräche vor und in der Schule.

Kinder aus den Klassen 1b, 2d und 3b hatten überdies Arbeiten für einen dazugehörigen Plakatwettbewerb eingereicht. Die 3b gewann dabei den ersten Preis. Dazu gehörte eine Theateraufführung zum Thema Sicherheit im Straßenverkehr, die jetzt in der Kulturscheune auf dem Schulcampus stattfand und in deren Rahmen die Urkunden übergeben wurden. Bei Erst-, Zweit- und Drittklässlern gastierte die "ZeBra-Theater-Tour" mit Sebastian von Merveldt, Jennifer Dimke und Julia Becker. Sie haben in bislang zwölf Jahren schon vor über 35 000 Kindern gespielt und sind derzeit noch bis zum 20. Dezember in Schulen unterwegs.

Das Stück: Das blau-weiß-gestreifte brandenburgische Steppenzebra erlebt auf seinem Weg eine ganze Menge. Die Darsteller machen deutlich, dass es darauf ankommt, sich nicht ablenken zu lassen, um Unfälle zu vermeiden. Handy, Ballspiele, ein nicht verkehrssicheres Fahrrad, Ampel-Bälle, ein Verkehrszeichen-Kartenspiel und eine Busfahrt spielten eine Rolle. Die jungen Zuschauer wurden immer wieder in die Handlung eingebunden, zeigten, was sie wissen und worauf es ankommt, um als Fußgänger, Fahrradfahrer oder Busfahrgast sicher unterwegs zu sein. Als Dankeschön bekamen alle Kinder überdies ein Malbuch zur Verkehrssicherheit.

Abschließend konnten die Klassensprecherinnen Fraya und Karlotta für die 3b die Urkunde für den ersten Platz im Plakatwettbewerb entgegennehmen. Bei dem ging es darum, wie man sich sicher auf dem Weg zur Schule und darüber hinaus bewegt. Ideen gesammelt, wie junge Verkehrsteilnehmer gut zu sehen sind, hatten auch Kathie, Yara und Leni. "Wir haben kleinen Männchen Warnwesten angezogen", berichtet Yara. Fußgänger wie auch Radfahrer müssten gut gesehen werden. "Vor allem brauchen Radfahrer Licht, um gesehen zu werden, aber auch selbst sehen zu können", ergänzt Kathie. Leni zählte zudem helle Kleidung, Reflektoren oder Leuchtstäbe auf.

Hinweise werden umgesetzt

Die Mädchen waren sich einig, dass die Projektarbeit "cool und toll" war. Sie freuen sich besonders, dass Mitschüler ihre Hinweise auch ernst nehmen und umsetzen. So achten die Kinder auf helle, gut erkennbare Kleidung, sind Räder gut beleuchtet und Jacken mit Reflektoren ausgestattet. Kleine Warnwesten als Reflektor für die Mappen haben die Kinder auch verteilt.

Der Sieg bei der erstmaligen Teilnahme am Plakatwettbewerb motiviere natürlich weiterzumachen, ergänzt Nicole Krieger. "Wir hoffen, dass diese Projektarbeit nun zur guten Tradition wird und weiter so erfolgreich läuft." Begonnen hatte man 2018 mit Aufklärung zum sicheren Fußweg zur Schule und Wegetagebüchern. Damals hatte es eine Bewegungsbox als Anerkennung gegeben.