Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Denkmalschutzbehörde des Landkreises erteilt vorerst keine Genehmigung zum Abriss des Alten Speichers in Oranienburg. Mit einem Anhörungsschreiben vom 6. Dezember sei der Investor des Bauvorhabens am Louise-Henriette-Steg, die TAS OR Speicher GmbH & Co KG, darüber informiert worden, dass die untere Denkmalschutzbehörde nach eingehender Prüfung dem Antrag auf Abriss des seit 1995 denkmalgeschützten Kornspeichers nicht in Aussicht stellen kann, teilte Landkreissprecherin Constanze Gatzke auf Nachfrage mit.

Der Investor habe in diesem Anhörungsverfahren Zeit, sich bis Februar zu äußern. Zwar habe der Eigentümer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung eingereicht, die eine Unwirtschaftlichkeit nachweisen soll, jedoch reiche diese zum Nachweis der Unzumutbarkeit nicht aus,teilte der Kreis mit. Hierzu erklärt die untere Denkmalschutzbehörde: "Bereits bei Erwerb des ehemaligen Silogebäudes waren der Denkmalstatus des Gebäudes sowie der grundsätzliche Instandsetzungsbedarf bekannt. Die damit verbundenen Einschränkungen und der zu erwartende finanzielle Aufwand wurden vom Investor offensichtlich in Anbetracht der Entwicklung des Gesamtareals mit Ziel der Errichtung der massiven Neubebauung mit Wohnblöcken auf den angrenzenden Grundstücken in Kauf genommen."

Grundlage der Prüfung sei unter anderem die Verwaltungsvorschrift des Kulturministeriums zur Prüfung der Zumutbarkeit nach dem Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz. Dort wird in Übereinstimmung mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausgeführt: "Ist das Schutzobjekt Teil einer wirtschaftlichen Einheit mit weiteren ertragsfähigen Objekten beziehungsweise Flächen des betroffenen Grundstücks, die selbst nicht notwendig einem Schutzstatus unterfallen müssen, so sind diese diesbezüglichen Erträge unter Abzug der Investitions- und Bewirtschaftungskosten als Einnahmen in der Wirtschaftlichkeitsberechnung zu berücksichtigen. Werden Schutzobjekte vom Verfügungsberechtigten durch Grundstücksteilungen oder andere grundstücksbezogene Maßnahmen aus der wirtschaftlichen Einheit isoliert oder in ihrer wirtschaftlichen Nutzungsfähigkeit beschränkt, so ist die Einnahmesituation für das Schutzobjekt so anzunehmen, als wenn die isolierenden Maßnahmen nicht stattgefunden haben."

Das bedeutet, der Investor kann den Speicher nicht isoliert betrachten, sondern muss die Wirtschaftlichkeit seiner gesamten Investition betrachten. Dem Investor war vorgeworfen, genau dies nicht zu tun und sich mit dem Neubau von Wohnungen auf dem Filetgrundstück in der Innenstadt lediglich die Rosinen rauszupicken und den aufwändigen Speicherumbau zu unterlassen.

Im Anhörungsschreiben wird außerdem angeführt, dass Speicher udn Naubauten miteinander verwoben seinen und die TAS weiterhin mitm Gesamtprojekt als "Wohnen am Speicher" werbe. Der Investor habe nun die Möglichkeit, sich persönlich und schriftlich zu äußern. Erst danach werde eine Entscheidung gefällt, teilte der Kreis mit.

Der Investor hatte den Abriss des 100 Jahre alten Speichers, der wegen seiner damals wegweisenden Spannbetonweise und als Wahrzeichen Oranienburgs denkmalgeschützt ist, beantragt. Eigentlich wollte die Hamburger TAS darin Wohnungen bauen. Dies sei aber unwirtschaftlich geworden, begründete der Investor. Die ursprünglich geplante Investitionssumme für den Umbau, den die Denkmalschutzbehörde bereits genehmigt hatte, sei um 60 Prozent auf zwölf Millionen Euro gestiegen, teilte die TAS im März mit.

Die Stadt Oranienburg lehnt den Abriss ab. Sie liegt mit dem Investor deshalb über Kreuz. Im Rohbau weitgehend fertig sind die 260 Wohnungen, die in drei- bis fünfgeschossigen Neubauten rund um den Speicher entstehen. Die TAS hatte der Stadt vorgeschlagen, sich an den Umbaukosten für den Speicher zu beteiligen, den Speicher im Auftrag der Stadt umzubauen oder abzureißen und neu zu bauen.