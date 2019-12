Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach neunmonatiger Bauzeit wird die neue Steganlage für Fahrgastschiffe am Lehnitzsee am Mittwochnachmittag in Betrieb genommen. Der Anleger samt barrierefreiem Zugang sei Mitte des Monats fertiggestellt worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die 480 000 Euro teure Anlage zur Förderung des Tourismus und des Wassersports in der Stadt wurde mit Landesfördermitteln auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung errichtet.

Flusskreuzfahrtschiffe sollen künftig nicht mehr an Oranienburg vorbei fahren. Die Stadt hofft aufzusätzliche Besucher in der Innenstadt und in der Turm-Erlebniscity, die von der Steganlage an der Heidelberger Straße direkt erreichbar ist. Die 39 Meter lange und an ihrem Kopf 18 Meter breite Steganlage bietet auch 16 Liegeplätze für Sportboote.

Die Landestourismuskonzeption Brandenburgs 2011 bis 2015 misst der Förderung des Bootswandertourismus eine besondere Bedeutung bei, sagte Stadtsprecher Gilbert Collé. Die Anbindung der Stadt an das überregionale Wasserstraßennetz bilde eine ideale Ausgangssituation für die Entwicklung des Wasserwandertourismus. Auf dieser Basis sei die Steganlage geplant worden.