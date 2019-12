Martin Terstegge\BRAWO

Bad Liebenwerda Dass die Handballer des MBSV Belzig beim HC Bad Liebenwerda deutlich mit 18:35 unterlagen hatte nicht seine Ursache darin, dass Trainer Denis Wandersee nicht anwesend war. Er musste zeitgleich das Frauenteam betreuen, doch mit Robert Schlünz stand der Co-Trainer an der Seitenlinie. Es lag auch nicht an Torhütermangel, die Bad Belziger waren mit drei Schlussleuten angereist. Aber mit nur sieben Feldspielern beim verlustpunktfreien Tabellenführer erwies sich als nicht zu regulierendes Handicap.

Die MBSV-"Rumpf-Truppe" ließ sich aber nicht hängen, leistet in der ersten Viertelstunde erheblichen Widerstand. Die Gastgeber wirkten überrascht, lagen nur mit 6:5 vorn. Anschließend spielten sie im Angriff konzentrierter, konnten sich bis zur Pause auf 15:9 absetzen.

Im Verlauf des zweiten Durchgangs wurde es eine einseitige Angelegenheit, da bei den Bad Belzigern sich aufgrund des schmalen Kaders, sich natürlich der Kräfteverschleiß bemerkbar machte, wenn die Feldspieler beinah durchgehend auf dem Parkett standen. Der Ligaprimus nutzte dies konsequent aus, baute seinen Vorsprung bis zum Abpfiff auf 35:18 aus.

Doch es gab kein Vorwurf an die MBSV-Spieler, sie haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles gegeben. Selbst in Bestbesetzung wäre die Aufgabe mit dem HC Bad Liebenwerda wohl eine Nummer zu groß gewesen. Wichtiger sind für Trainer Wandersee andere Partien, zum Beispiel das Heimspiel am 11. Januar gegen die OSG Fredersdorf-Vogelsdorf. Da dürften die Chancen auf Punkte wesentlich höher sein.

MBSV: Schröter, Kamradt, Wetzel, Kernke 4, Hübeler 2, Starick 1, Dalibor, Wernicke 4, Meyer 6, Merten 1.