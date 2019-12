Auch das Interesse für neue Märchen ist groß und so wurden viele Nasen tief in den fünften Band der Undine-Siegermärchen gesteckt. © Foto: Th. Messerschmidt

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist der Dauerbrenner im Weihnachtsprogramm und nun auch beim Weihnachtskino am Rathaus. Auch das Interesse für neue Märchen ist groß und so wurden viele Nasen tief in den fünften Band der Undine-Siegermärchen gesteckt. © Foto: Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Am Rathaus der Altstadt wächst eine wunderbare Tradition. Zum vierten Mal schon lud die Stadtführung zum Weihnachtskino ein, wofür der Innenhof des Altstädtischen Rathauses gemütlich hergerichtet wurde – mit Sitzmöglichkeiten und Stehtischen, mit Festschmuck, Feuerstellen und rot angestrahlten Backsteinmauern.

Die Freiwillige Feuerwehr Göttin sorgte für Grillwurst, Buletten, Glühwein und Kinderpunsch – und Petrus – zumindest Freitag – für angenehmes Wetter. So flimmerte für viele Familien erst eine Weihnachtsfolge des Astrid-Lindgren-Klassikers "Wir Kinder aus Bullerbü" über die große Leinwand und im Anschluss die "Hänsel und Gretel"-Verfilmung von 1954. Als Zugabe öffnete um 18 Uhr die benachbarte Fouqué-Bibliothek als 13. Türchen des "Lebendigen Adventskalenders" in der Altstadt ihre Pforte und wurde sprichwörtlich überrannt. Am zweiten Weihnachtskino-Tag sorgte die Bibliothek dann fürs passende Vorspiel, stellte zusammen mit dem Brandenburger Wochenblatt und der Flakowski-Stiftung das fünfte Buch zum Undine-Märchenwettbewerb vor. Das beinhaltet die Sieger-Werke der Wettbewerbsjahre 2013/14, ist für 10 Euro in der Fouqué-Bibliothek erhältlich und eine schöne Geschenkidee für Weihnachten. Viele Besucher machten davon schon Samstag Gebrauch und erfreuten sich sodann trotz Regenwetters des Weihnachtskinos: "Tomte Tummetott und der Fuchs" und der ultimative Fest-Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Da der Eintritt frei war, zeigte sich das Publikum umso spendabler am Imbissstand – ganz zur Freude der Feuerwehr, die die Einnahmen für ihr diesjähriges Weihnachtsspendenprojekt verbuchen kann. Die Kita Göttin wird‘s freuen…