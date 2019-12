Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Erneut ist das Oranienburger Autohaus König an der Chausseestraße bestohlen worden. Diesmal wurden die Katalysatoren von fünf dort abgestellten Wagen gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ist der genaue Tatzeitraum noch unklar. Der Schaden sei am Montag festgestellt worden, sagte Polizeisprecher Julian Kindt. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden.

Das Autohaus König ist in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel von Dieben geworden. In einem Zeitungsinterview klagte die Geschäftsführung unlängst, sich wie in einem Selbstbedienungsladen zu fühlen. In der Vergangenheit waren vor allem Räder und Bauteile von Autos und Nutzfahrzeugen gestohlen worden. Am Dienstag war die Geschäftsführung für Nachfragen zunächst nicht erreichbar. Die Oranienburger Filialleitung verwies auf den Firmensitz in Berlin.