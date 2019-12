Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Ein Imkerkurs ist im Frühjahr 2020 im Bürgerhaus Finkenkrug geplant. Es handelt sich dabei um einen Grundwissenlehrgang zum Thema Bienen, der Lebensweise, Bedeutung und Haltung umfasst. Innerhalb des Lehrgangs wird auch über Wildbienen und deren Schutz gesprochen. Angedacht sind Themen, wie die Geschichte der Bienennutzung bis zur Bienenhaltung, Herausbildung und Verbreitung von Bienenrassen, ökologische Voraussetzungen, Anatomie der Honigbiene, Biologie des Bienenvolkes, Entwicklung des Bienenvolkes im Jahresablauf, Trachtpflanzen der Region, Honiggewinnung, Honigzusammensetzung, Honig als Lebensmittel, Gefährdungen der Bienenvölker durch Krankheitserreger, Vergiftungen und Schädlinge, tierartgerechte und krankheitsvorbeugende Bienenhaltung sowie der Rechtsrahmen der Imkerei.

Der Lehrgang ist gedacht für Anfänger der Imkerei oder an der Natur Interessierten aller Altersgruppen, die eventuell mit der Bienenhaltung beginnen wollen. Auch Kinder oder Enkel ab etwa 13 Jahren können mitgebracht werden. Nach Abschluß des Lehrganges muss man nicht sofort Bienenvölker im Garten aufstellen – aber man könnte.

Der Lehrgang ist ab 20. Februar bis 3. April voraussichtlicht jeweils Freitags von 17 bis 19 Uhr geplant. Er findet im Bürgerhaus Finkenkrug in der Feuerbachstraße 23 in Falkensee statt. Der Unkostenbeitrag für Erwachsene beläuft sich auf 50 Euro, Jugendliche zahlen 10 Euro. Anmeldungen bis spätestens 29. Januar via E-Mail an bremer-falkensee@t-online.de oder telefonisch unter 03322/200207.