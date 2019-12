Roland Hanke

Beeskow (MOZ) Die Enttäuschung stand den Friedländer Frauen direkt nach der Schluss-Sirene des letzten Spiels der Hinrunde in der Verbandsliga Süd ins Gesicht geschrieben. Nach der ersten Saison-Niederlage beim 24:26 (14:11) gegen die TSG Lübbenau herrschten in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums hängende Köpfe vor.

Doch das dürfte sich inzwischen gelegt haben, denn im vierten Jahr Verbandsliga haben die SSV-Frauen noch nie so gut wie jetzt in der Tabelle dagestanden. Nach langer Zeit der Führung sind sie nach der Niederlage nun Zweite hinter den Spreewäderinnen – mit nur einem Punkt Rückstand.

"Das war ein würdiges Spitzenspiel mit einer hervorragenden Kulisse. Schade, dass wir am Ende knapp verloren haben", sagt SSV-Trainer Bernd Klinkisch. "Aber auf das, was wir bisher erreicht haben, können die Mädels und der Verein als Ganzes stolz sein. Das war eine Top-Leistung in der ersten Halbserie. Ich kann nur den Hut vor dem Team ziehen."

Partie auf Augenhöhe

Und auch in dem letzten Spiel zeigten die Gastgeberinnen, warum soweit oben in der Tabelle stehen. Es entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit, in der die Friedländerinnen mit dem Pausen-Resultat erstmals mit drei Toren in Führung lagen. Diese büßten sie im zweiten Abschnitt zunächst beim 15:15 (34.) wieder ein. Doch schon vier Minuten später führte der SSV nach einem Lauf beim 19:15 sogar mit vier Treffern.

Doch dann kam ein gewisser Bruch ins Spiel. Die TSG glich beim 19:19 (45.) wieder aus und ging sogar mit 21:19 (48.) in Führung, weil die Gastgeberinnen in zehn Minuten ohne Torerfolg blieben. "Da haben wir zu viele Bälle weggeworfen und Anspiele zum Kreis nicht mehr hinbekommen", erklärt SSV-Coach Klinkisch. Die Spreewälderinnen, deren Torfrau Malina-Sophie Stein die SSV-Werferinnen schier verzweifeln ließ, führten beim 24:20 (53.) und 25:21 (56.) ihrerseits mit vier Treffern.

Aber die Rot-Weißen gaben sich nicht auf und versuchten alles, um noch mal heranzukommen. Das sollte ihnen auch Schritt für Schritt gelingen. So stand es 20 Sekunden vor Schluss 24:25 nach einem von Vanessa Schreiber verwandelten Siebenmeter – sie war mit zwölf Treffern die erfolgreichste Werferin. Doch fünf Sekunden vor der Sirene fiel dann mit dem 26. TSG-Tor die Entscheidung.

Peter Losch, zusammen mit Gino Jank Trainer bei den Spreewälderinnen, sprach von einem schönen und spannenden Spitzenspiel. "Wir freuen uns natürlich über Sieg und Tabellenführung. Doch auch die Friedländerinnen waren stark. Wir haben ihre Fehler in der zweiten Halbzeit eiskalt genutzt – so wie diese unsere im ersten Abschnitt", sagt der TSG-Coach. Und: "Es war eine prächtige Kulisse, die für eine prima Stimmung in der Halle sorgte. Ich habe so etwas selten in der Verbandsliga der Frauen gesehen."

Dem Lob an die 153 Zuschauer, darunter viele aus Lübbenau, schloss sich auch Bernd Klinkisch an. "Das Publikum hat uns prima unterstützt – wie in der gesamten ersten Halbserie." Und alle Besucher bekamen beim Einlass einen einen kleinen Schokoladen-Weihnachtsmann als Dank.

Training und Weihnachtsfeier

Bevor es in die Pause über den Jahreswechsel geht, steht für die SSV-Frauen am Donnerstag noch einmal Training an. Am Freitag gibt es dann die gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Männern des SSV in der Beeskower Halle. Die Vorbereitung startet in der ersten Januar-Woche. Das erste Punktspiel der Rückrunde in der Verbandsliga Süd ist für die Frauen von Rot-Weiß am 18. Januar, 17 Uhr, vorgesehen. Da ist der Lausitzer HC Cottbus II in Beeskow zu Gast.