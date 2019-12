Roland Hanke

Wildau (MOZ) Neuntes Punktspiel, neunter Sieg: Die Handballerinnen des Grünheider SV bleiben nach dem 26:17 (10:4) beim HSV Wildau weiterhin das Maß der Dinge in der Verbandsliga Nord. Bereits vor dem Spitzenspiel zum Abschluss der Hinrunde gegen Verfolger SV Union Neuruppon am 11. Januar, 14 Uhr, in der Löcknitzhalle stehen die Randberlinerinnen vorzeitig als "Herbstmeister" fest, denn der Zweite hat bereits vier Punkte Rückstand.

"Das war ein schöner Jahresabschluss. Solch eine Erfolgsserie ist uns bisher in der Verbandsliga noch nicht gelungen. Wir sind stolz auf das Team", sagt Trainer Ronald Rochow. Bis auf das 1:0 der Gastgebrinnen in der zweiten Minute lagen die Grünheiderinnen nie im Rückstand. Im Gegenteil: Sie bauten ständig ihrer Vorsprung aus und führten nach der ersten Halbzeit bereits mit sechs Toren Vorsprung.

Starke Abwehrleistung

Dass sie dabei nur vier Gegentreffer kassierten, führt Rochow auf "eine super starke Abwehrleistung des gesamten Teams" zurück. Dies setzte sich dann auch im zweiten Durchgang fort, in dem die GSV-Frauen ihre Führung bis zum Schluss auf neun Treffer ausbauten.

Vorbereitungsstart am 3. Januar

Jetzt steht für sie am Mittwoch noch die gemeinsame Weihnachtsfeier mit den Altherren des Grünheider SV inklusive Volleyballspielen sowie am 27. Dezember das traditionelle Volleyball-Turnier des gesamten Vereins auf dem Programm. Am 3. Januar starten die Grünheider Frauen mit der Vorbereitung auf den Hinrunden-Abschluss. Auch im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten wollen sie dann erfolgreich sein. "Wir bereiten uns auf jedes Spiel konzentriert vor", erklärt Ronald Rochow. Das Team, das vorige Saison Dritter war, habe sich weiterentwickelt.