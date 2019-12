Ellen Hasenkamp

Berlin (NBR) Rein in die Uniform und dann rein in den Zug. So lautet die einfache Idee: Soldaten sollen in Deutschland kostenlos Bahn fahren. Schon zu Jahresbeginn hatte das die CSU in ihren traditionellen Klausur-Forderungskatalog geschrieben.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) nahm das Thema gleich nach Amtsantritt im Sommer auf: Mehr Anerkennung für die Verdienste der Soldaten und mehr Sichtbarkeit für die Bundeswehr wollte sie so auf einen Schlag erreichen.

Doch wie es manchmal so ist mit den Ideen; die Umsetzung erweist sich als ein wenig komplizierter. Erst verhakten sich die Gespräche zwischen Verteidigungsministerium und Bahn. Dann schalteten sich die Verkehrsverbünde ein. Und schließlich mussten noch ein paar steuerliche Details geklärt werden. Jetzt aber kann es pünktlich zum 1. Januar losgehen. Kramp-Karrenbauer, Bahn-Chef Richard Lutz und Verkehrsminister Andreas Scheuer unterschrieben am Montag die entsprechenden Verträge. Mit den für den Regionalverkehr zuständigen Verbänden wird demnächst verhandelt. "Das ist großartig für unsere Frauen und Männer", lobte die Ministerin. "Wir freuen uns über jeden Soldaten", versicherte Lutz. Vier Millionen Euro zahlt das Ministerium zunächst an die Bahn als Pauschalbetrag.

Ganz einfach wird es für die Soldaten aber dennoch nicht: Nötig für eine kostenlose Bahnfahrt ist nicht nur die Uniform am Körper, sondern auch "gültiger Truppenausweis und gültiges Ticket, das eine vorherige digitale Buchungsberechtigung (eToken) benötigt", wie es auf der Info-Seite des Ministeriums heißt. Diesen digitalen Buchungscode bekommen die Soldaten über das Intranet der Bundeswehr. Für jede Fahrt ist ein neuer eToken nötig. Gebucht wird dann über ein eigenes Zugangsportal der Bahn, wo Sitzplatzreservierungen oder Upgrade in die erste Klasse nicht möglich sind. 20 000 dieser Token wurden nach Angaben von Kramp-Karrenbauer bereits binnen weniger Tage gelöst.