HGA

Velten (MOZ) Zwei Trickdiebe haben am Montag eine Verkäuferin in einem Geschäft an der Poststraße in Velten bestohlen.

Die beiden Männer hatten das Geschäft gegen 13 Uhr betreten und gaben vor, 500 Euro wechseln zu wollen. Als die 43-jährige Verkäuferin dies ablehnte, wollte ein der Männer dann angeblich ein Handtuch kaufen, woraufhin die Verkäuferin ihm einen Stapel Handtücher zeigte. Plötzlich verließen die beiden Männer das Geschäft. Kurz darauf bemerkte die Frau, dass ihr Handy gestohlen worden war.

Der Schaden wurde von der Polizei mit rund 400 Euro angegeben. Die Kriminalpolizei ermittelt.