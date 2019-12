BRAWO

Brandenburg Ein offensichtlich alkoholisierter Mann ließ sich am Montagabend in einem Discounter in der Gördenallee vor einem Kühlregal nieder und aß genüsslich die zuvor aus den Regalen entnommenen Lebensmittel. Als die Funkstreifenbesatzung den 35-Jährigen kontrollierte, stellte sie beim Täter außerdem mehrere volle Whiskyflaschen fest, die zuvor aus einem anderen Einkaufsmarkt entwendet worden waren. Seinen Rausch von 1,83 ‰ durfte der Beschuldigte dann im Gewahrsam der Inspektion ausschlafen. Die gestohlenen Waren erhielten die Märkte wieder zurück.