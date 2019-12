Silvia Passow

Nauen Wenn Nauen strahlt und verführerischer Duft durch schmale Gassen weht, dann ist Hofweihnacht in Nauen. Das Havelland hat viele zauberhafte Advents- und Weihnachtsmärkte. Die in den mittelalterlichen Gassen, Höfen und Gewölben zelebrierte Hofweihnacht hat allerdings einen ganz eigenen Charme. Überraschungen gibt es hinter jedem der weit geöffneten Tore. Mal locken die Düfte, mal die Klänge, mal geheimnisvoll flackerndes Licht und immer lohnt es sich, der Versuchung zu folgen. Ob nun der Glühwein am lauschig beleuchteten Teich oder die Waffeln auf dem lebhaften Platz rund um die Kirche vernascht, am Ende hat hier jeder Weihnachtsstimmung einfangen können.