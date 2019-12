Martin Terstegge\BRAWO

Plauen/Zwickau Auf dem Papier kassierten die Wasserballer der SGW Brandenburg bei ihrem "Sachsentrip" zwei klare Niederlagen, die aber über das Leistungsvermögen hinweg täuschen.

Gerade nach der 3:21-Pleite beim SSV Plauen mag es verwundern, wenn die Gastgeber die Brandenburger ausdrücklich lobten. "Wir waren die erste Mannschaft die mitspielte, alle anderen hätten sich mehr oder weniger hinten hinein gestellt", erklärte Trainer Christopgher Bott, der aufgrund der Personallage selbst ins Wasser stieg. In Plauen, deren Team sich freiwillig aus der 1. Liga abmeldete, aber noch gestandene Bundesligaakteure mitwirken, war es die schlechte Chancenverwertung, die zu der deftigen Klatsche der Brandenburger führte.

Die Offensive zeigte sich einen Tag später, in der Partie beim SV Zwickau von 1904 zwar verbessert, dafür bemängelte Trainer Bott nun das schlechte Rückzugsverhalten. "Obwohl in Überzahl, haben wir in vielen Aktionen die schlechtere Lösung gefunden", ärgerte sich Bott.

Da die Brandenburger zudem nicht intensiv genug deckten, musste Torhüter Nicolas Tosch, der an beiden Tagen gute Leistungen ablieferte, häufiger hinter sich greifen, als ihm lieb war.

So konnten die Hausherren aus einem knappen 6:5-Vorsprung nach dem ersten Viertel bis zum Seitenwechsel auf 10:6 enteilen. Doch die Moral war intakt. Zu Beginn des dritten Abschnitts erhöhten die Zwickauer rasch auf 12:6, doch die Gäste bissen sich zurück, verkürzten bis zur 21. Minute auf 10:13. Doch da die Brandenburger an diesem Tag insgesamt drei Strafwürfe vergaben, kamen sie nicht näher heran. Im Gegenteil, die Hausherren erhöhten bis zum Schlussviertel noch auf 15:10,

Dort ließen zwei schnelle Gegentore die Gäste dann doch resignieren, fügten sich in die Niederlage. Die ist mit 13:21 zu hoch ausgefallen, was die SGW-Akteure sich aber selbst zuschreiben müssen. "Hier war deutlich mehr drin, es lag eindeutig am unseren Defensivverhalten. Es wird mal wieder Zeit, dass wir uns für unsere guten Auftritte mal belohnen", hofft Trainer Bott auf den Januar. Am 11. gibt es die nächste Gelegenheit dazu, dann gastiert um 16 Uhr Magdeburg im Marienbad.