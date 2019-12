HGA

Hennigsdorf (MOZ) Einen Einbrecher hat eine Hennigsdorferin am Montagabend an der Marwitzer Straße in die Flucht geschlagen.

Die Frau hatte gegen 17.30 Uhr einen unbekannten Mann auf ihrem Nachbargrundstück gesehen. Da sie wusste, dass ihre Nachbarn nicht zu Hause waren, sprach sie die unbekannte Person an, die sich daraufhin schnell vom Grundstück entfernte. Bei der Überprüfung des Einfamilienhauses der Nachbarn wurden Hebelspuren an der Terrassentür festgestellt.Der entstandene Schaden ist derzeit unbekannt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.