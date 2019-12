Simone Weber

Rathenow Weihnachten steht quasi schon vor der Tür und Geschenk-Ideen stellen sich dennoch nicht ein? Eine Inspiration kann da noch die Weihnachtsausstellung im Kulturzentrum Rathenow sein. Das Foyer, die Zugänge zum Theatersaal und der Flur im 1. Obergeschoss geben 138 Arbeiten von 38 Künstler und Kunsthandwerker, die sich bei der diesjährigen Weihnachtsausstellung beteiligen, Raum.

"Viele Stellen erstmals aus – Amateure und Profis. So sind unter den Künstlern auch junge Havelländer", lädt Kulturzentrum-Geschäftsführerin Bettina Götze ein. Erstmals beteiligt sich Johanna Stoll an der Weihnachtsausstellung. Die 15-jährige Schülerin ist die jüngste teilnehmende Künstlerin. "Ich male gern – seit zirka zwei Jahren. Ich wurde wohl durch meine Schwester angesteckt", erzählt Johanna Stoll. Sie besucht in Premnitz den Malkurs von Christine Klemke. "Ich stelle hier erstmals Bilder von mir öffentlich aus. Fotografieren ist ebenfalls ein Hobby, das ich liebe und vielleicht auch gern zu meinem Beruf machen würde." Vor vier Jahren war Johannas Schwester Saskia Klee die jüngste Ausstellerin. Weitere Ausstellungen folgten. So vielleicht auch bei ihrer jüngeren Schwester Johanna.

Bereits zum zweiten Mal, nach seiner Premiere in der Adventszeit 2018, beteiligt sich der Nennhausener Jörg Richter wieder an der Weihnachtsausstellung. In diesem Jahr fanden seine drei Holzskulpturen bereits zur Vernissage viel Beachtung. So seine "Weiblichkeit", ein Baumstammabschnitt, aus dem der Holzbildhauer einen detailreichen weiblichen Körper herausarbeitete. "Der Stamm ist von einem Walnussbaum aus Nennhausen. Er stand schon einige Jahre im Atelier und ich habe lange nicht erkannt, was in ihm steckt", so Jörg Richter. Genauso beeindruckend ist sein massiver Tisch "Traum" aus einem Robinienstamm oder sein "Eschenzauber", ein hohler Stammabschnitt.

"Die Werke schmücken nicht nur den Raum, sie begeistern und inspirieren. Sie laden zum Dialog ein und zeigen, dass das Havelland ein kreativer und produktiver Flecken Erde ist", so Daniel Schröder in seiner Rede über die Ausstellung. "Kunst lässt uns in fremde Bildwelten eintauchen. Ein Kunsthandwerk hat auch immer eine Handschrift – eine Idee die dem Kunstwerk zu Grunde liegt. "Wir Künstler sind gern hier zu Gast und überraschen die Besucher gern. Die Vorweihnachtszeit wird durch diese Ausstellung bereichert." Der Großwudicker Maler stellt selbst drei Gemälde aus.

Auch der Modellbauer Helmut Wernicke beteiligt sich bei der Austellung - eines seiner Modelle sucht man allerdings vergeblich. "1964 fing ich zunächst mit Malen als Hobby an. Nach fünf Jahren wurde der Modellbausport immer intensiver. Mit dem Malen werde ich auch nicht mehr neu anfangen", sagt Helmut Wernicke. Dagegen zeigt er estmalse vier Ölgemälde aus den Jahren 1964/1965. Darunter befindet sich auch ein "Zweimaster Segelschiff auf See". Seit Jahrzehnten ist Wernicke den Menschen als Modellbauer von Fluggeräten und Schiffen bekannt.

Nicht nur Westhavelländer präsentieren sich. Erstmals sind auch Werke von Künstler und Kunsthandwerkern aus dem Osthavelland ausgestellt. Sie wirken sonst in Falkensee, Brieselang, Schönwalde oder auch Berlin und Friesack. Neben Gemälden sind auch Aquarelle, Gemälde in Mischtechnik, Tuschearbeiten, Fotografien und Kunsthandwerk wie gehäkelte Bärchen zu sehen. Genauso vielfältig sind die Motive.

Fast alle ausgestellten Stücke können gekauft werden. Wem ein Ausstellungsstück gefällt, oder es für seine Lieben erwerben möchte, wendet sich an den Museumsshop im Optik Industrie Museum - im Dach des Kulturzentrums. Der Shop ist Dienstag bis Sonntag jeweils von 11.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Interessenten können sich auch per Mail an das Kulturzentrum wenden. Bilder, Skulpturen und Kunsthandwerlliches kann während des Ausstellungszeitraumes gekauft und auch mitgenommen werden", informiert Sylvia Wetzel, Sprecherin des Hauses. "Wir geben dem Künstler dann die Möglichkeit, die Leerstellen wieder zu füllen." So ergeben sich immer wieder kleine Änderungen in der Ausstellung. Bis zum 19. Januar zieren die Werke das Kulturzentrum in Rathenow.