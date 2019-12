Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt die Polizei nach dem Feuer an einem Mehrfamilienhaus an der Stolper Straße in Hohen Neuendorf.

Aus noch ungeklärter Ursache war am Montagabend ein Schuppen in Brand geraten. Das Feuer griff auch die Fassade des Hauses an. Vier der sieben evakuierten Bewohner konnten nach Angaben von Stadtsprecherin Ariane Fäscher inzwischen wieder in ihre Wohnungen. Drei weitere brachte die Stadtverwaltung vorübergehend im Hotel "Am Lunikpark" unter.