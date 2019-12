Jacqueline Simpig ist die Einrichtungsleiterin des neuen Awo-Horts in der Sprengelstraße, in dem primär Kinder der angrenzenden Konrad-Sprengel-Grundschule betreut werden.Fotos:A.Gebhardt © Foto:

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) In nahezu rekordverdächtiger Zeit hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ihr Horthaus in der Sprengelstraße fertiggestellt. Erst im April war der Grundstein für den modernen Rundbau gelegt worden, Ende Juni konnte Awo-Geschäftsführerin Natalia Zizmann dann schon zum Richtfest laden. Seit 4. November hat die Einrichtung nun den Betrieb aufgenommen – mit einem ganz besonderen Konzept. Insgesamt 77 Kinder, primär aus den ersten bis dritten Klassen der Konrad-Sprengel-Schule, werden in dem wohl "ersten digitalen Hort Deutschlands", wie Thomas Braasch, Projektplaner Objektes, sagte, betreut.

Digitale Anzzeigentafel zur An- und Abmeldung

Bestätigt wird diese Vermutung schon am Eingang des Hauses, wo eine digitale Anzeigentafel durch An- und Abmeldung mit einem personalisierten Armband registriert, welches Kind wann gekommen bzw. gegangenen ist. Auch, ob ein Kind an bestimmten Tagen, gar nicht in die Einrichtung kommt, kann durch entsprechendes Eintragen nachvollzogen werden. Eine immense Erleichterung, vor allem für die Erzieher, für die entsprechend viel schriftliche Dokumentation entfällt. "Natürlich mussten auch wir uns erst einmal an das Programm und den Umgang damit gewöhnen. Mittlerweile haben aber alle den Dreh raus und für die Kinder ist es eine tolle Selbständigkeit, sich selbst ein- und austragen zu können", weiß Einrichtungsleiterin Jacqueline Simpig.

Sie sorgt gemeinsam mit vier weiteren Kollegen in der Woche von 6-17 Uhr dafür, dass die Kinder sowohl vor als auch nach der Schulegut betreut sind. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Freizeitgestaltung. Und bei der haben die Kinder wahrlich die Qual der Wahl: Malen oder Basteln im Kreativraum, Sport im Bewegungsraum, Singen oder Schauspielern im Theaterraum oder Programmieren im Technikraum. Insgesamt vier unterschiedliche Funktionsräume plus Küche und Hausaufgabenraum samt Bibliothek und Snoozelraum sowie ein Begegnungsraum mit großem Bildschirm stehen auf 550 Quadratmetern zur Verfügung – alles nach dem Prinzip der Freiwilligkeit.

Gestaltung Prinzip der Freiwilligkeit

Denn unterteilt werden die Hortkinder in der Einrichtung nicht nach Gruppen, sondern je nachdem, nach was ihnen, an diesem Tag der Sinn steht. "Natürlich kann es dabei auch mal sein, dass viele Kinder das gleiche machen wollen, das regelt sich jedoch meist schnell von selbst oder wir wechseln ab", erklärt Simpig das Konzept der Einrichtung, das auchfür die Bauweise des modernen Rundbaus war. Seine Mitte bildet dabei ein Begegnungsraum, von dem die verschiedenen Funktionsräume sternenförmig abgehen. "Für uns war diese Bauweise ideal, um unser Konzept mit Leben zu füllen", so Natalia Zizmann, die weiter angibt, dass der Hort mit seinem speziellen Angebot schon jetzt gut von den Kindern angenommen wird. Sie hoffe, dass der Hort in diesem Sinne zu einem innovativen Treffpunkt für die Kinder am Marienberg werde, der ihnen hilft, technische Kompetenzen zu erwerben.

Künftig könnte das dann sogar soweit gehen, dass die Schüler ihre Hausaufgaben mit dem Tablet erledigen – das jedoch ohne Handy, denn sowohl beim Essen als auch den Hausaufgaben ist mit den Kindern ein entsprechendes Verbot besprochen.

Investiert hat die Awo in den Bau des neuen Horts insgesamt 1,86 Millionen Euro.