Simone Weber

Rathenow Reinbern Erben heißt der neue Mann im Bürgeramt. Der 59-Jährige leitet im Dezernat II der Stadtverwaltung Rathenow die Sachgebiete Bürgerservice mit Standesamt, Bildung und Kindereinrichtungen und auch das Sachgebiet Ordnungsverwaltung mit Gewerbeamt.

"Die neue Tätigkeit als Amtsleiter in Rathenow bedeutet die Rückkehr zu meinen beruflichen Wurzeln", so Erben. "Dieses Berufsfeld ist mir sehr vertraut, und das herzliche Willkommen hier im Rathaus ist eine sehr gute Basis, die neuen Herausforderungen zu meistern."

Insgesamt 23 Jahre lang war Erben in Genthin und Burg, in verschiedenen Positionen als Fachbereichs- und Amtsleiter sowie Dezernent in diesem Sachgebiet tätig. Seit 1994 wohnt der 1960 in Weißenfels geborene Reinbern Erben in Burg, einer Stadt mit ähnlicher Struktur wie Rathenow – mit ehemals zirka 30.000 und heute 23.000 Einwohnern. Bisher pendelt der verheiratete Vater erwachsener Kinder. "Seit vielen Jahren habe ich aber Bezug zu Rathenow. Meine Schwester wohnt hier, und ich besuche sie regelmäßig", erzählt der Neuling. "So habe ich auch die Entwicklung Rathenows über viele Jahre mitverfolgt. Als Mittel zur Stadtentwicklung habe ich auch, nach dem Vorbild Rathenow, die Idee der Landesgartenschau 2018 nach Burg gebracht."

Reinbern Erben studierte freikirchliche Theologie in Friedensaus bei Burg und leitete kurzzeitig zwei Gemeinden in Halle und Genthin. "Nach der friedlichen Revolution führte mich mein Engagement in die Stadtverwaltung – zuerst in Genthin, später in Burg. Danach war ich fünf Jahre lang Vorstand der Stadtmission Magdeburg und des Diakonischen Werks Jerichower Land." Zuletzt war Erben zwei Monate im Finanzministerium Sachsen-Anhalts für die LEADER-Finanzierung zuständig.

Mit der Problematik Elternbeiträge zu Kita-Gebühren nach dem Verwaltungsgerichtsurteil hat Reinbern als Amtsleiter ein Thema übernommen, dass das Land generell noch beschäftigen wird. "Die größte Herausforderung für mich ist zunächst erst einmal ein Netzwerk vor Ort aufzubauen und die Rathenower kennenzulernen."

Am 1. Dezember hat Erben seine Stelle in Rathenow angetreten. Bis dahin wurden die ihm zugeordneten Sachgebiete durch andere Verwaltungsmitarbeiter übernommen, waren teilweise Dezernatsleiter Lemle direkt unterstellt. Das Ordnungsamt vertrat in den letzten Monaten Bauamtsleiter Matthias Remus mit.