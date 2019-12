Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Montagmittag wurde ein Polizeibeamter auf zwei Männer aufmerksam, die auf einem Supermarktparkplatz in der Karl-Marx-Straße in Falkensee Passanten ansprachen und offenbar versuchten, die Gutmütigkeit in der Adventszeit auszunutzen und "Spenden" zu sammeln. Bei der Kontrolle der beiden Männer nahm einer Reißaus, der andere konnte von der Polizei gestellt werden. Bei dem 19-Jährigen fand man eine Spendenliste, auf der Passanten zum Unterschreiben aufgefordert werden und im Anschluss auch Bargeld übergeben sollten. Die Spendenliste und das eingesammelte Bargeld wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges gegen den Mann und warnt in diesem Zusammenhang vor dubiosen und betrügerischen Spendensammlern.

Immer wieder wird bekannt, dass Spenden nicht da ankommen, wo sie dringend notwendig wären. Vielmehr machen sich Betrüger die Hilfsbereitschaft anderer zu Nutze: Sie sammeln nicht für Notleidende, sondern für ihren eigenen Geldbeutel.

Mit diesen Tipps der Polizei schützt man sich vor Spendenbetrug: Beim Spenden gilt, was in vielen Lebensbereichen richtig ist: Nie Geld an unbekannte Personen übergeben. Beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen setzen, die man persönlich kennt. Sich nicht unter Druck setzen lassen - weder beim Spenden noch in anderen Situationen. Forsches oder gar bedrohliches Verhalten. durch Spendensammler sollte nicht toleriert werden. bei aggressivem Vorgehen die Polizei unter 110 informieren. Besonders emotionale Appelle und Angst machende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.