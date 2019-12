BRAWO

Brandenburg an der Havel Zu einem Unfall zwischen einemRadfahrer und einem Skoda-Fahrer kam es am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr.

Der 42-jährige Radfahrer fuhr aus der Neuendorfer Straße kommend in Richtung Caasmannstraße und querte dabei die Zanderstraße an der Ampelanlage. Noch bevor er die Mittelinsel querte, schaltete die Ampelanlage für ihn auf Rot. Zeitgleich erhielten die Fahrzeuge auf der Zanderstraße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof Grün und fuhren an.

Nach Angaben des Radfahrers, dachte er, "dass er die Zanderstraße noch schaffen würde, bevor die Fahrzeuge ankämen." Er schaffte es nicht.

Der Fahrer eines Skoda erkannte den komplett schwarz gekleideten Radler nicht rechtzeitig, bremste noch stark ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern und kollidierte mit dem Fahrrad. Dabei stürzte der Radler und verletzte sich leicht.Medizinische Betreuung an der Unfallstelle benötigte der Mann jedoch nicht.

An Fahrrad und Skoda entstand insgesamt nur leichter Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen.