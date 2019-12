Karambolagen in Borkheide

red

Borkheide Ein Zeuge meldete der Polizei, dass er einen BMW-Fahrer dabei beobachtet hat, wie dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei mehrere Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen beschädigt hat. Ans Anhalten dachte der Fahrer nicht und verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Borkwalde. Im Rahmen der Fahndung konnte der PKW wenige Kilometer von der Unfallstelle stehend, mit dem Beschuldigten auf dem Fahrersitz, entdeckt werden.

Nachdem sich der Fahrzeugführer anfangs kooperativ verhielt, schlug die Stimmung schlagartig um, als die Beamten des Revieres Bad Belzig dem 30-Jährigen die Folgemaßnahmen nach dem erfolgten Alkoholtesttest, der 1,55 Promille zum Vorschein brachte, erläuterten. Der Beschuldigte verweigerte vehement in den Streifenwagen zu steigen und versteifte seine Gliedmaßen so sehr, dass die Gesetzeshüter Zwang anwenden mussten. Bei der nachfolgenden Blutprobe in der Klinik Bad Belzig hatte sich der junge Mann dann wieder beruhigt.

Anschließend wurde der Mann aus der Maßnahme entlassen. Zuvor stellten die Gesetzeshüter jedoch noch den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Die weitere Bearbeitung dieser umfänglichen strafbaren Handlungen hat nun die Kriminalpolizei übernommen.