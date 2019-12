Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am späten Montagabend im Scheunenweg in Nauen ein Wohnwagen in Brand, der an einem Garagenkomplex in Nauen abgestellt war. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, ohne dass sich dieser auf den gesamten Garagenkomplex ausweiten konnte. Der Wohnwagen wurde komplett zerstört. Das Feuer beschädigte auch die Fassade der angrenzenden Garage, die die Feuerwehr öffnen musste, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden. Kriminaltechniker waren am Dienstag vor Ort und führten weitere Ermittlungen. Dabei konnten ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung bzw. Sachbeschädigung dauern an.