Nassenheide (OGA) Die Geschwindigkeitskontrollsäule am Ortseingang von Nassenheide geht am Mittwoch in Betrieb. Vor allem in der Nacht sollten Kraftfahrer aufmerksam fahren.

Denn im Bereich der Säule sind tagsüber zwar 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Von 22 bis 6 Uhr reduziert sich die erlaubte Geschwindigkeit jedoch auf 30 Kilometer pro Stunde. Dabei handelt es sich um eine Vorgabe des Lärmaktionsplans der Gemeinde zur Senkung der Geräuschbelastung.