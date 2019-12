Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Der vierte Ketziner Fischerman findet im kommenden Jahr am 28. Juni statt. Der Startschuss wird um 9.30 Uhr fallen. Der Startschuss für die Anmeldung zum Volkstriathlon fällt indes schon am Mittwoch, 1. Januar, um 12 Uhr mittags. Der Link zur Anmeldeseite und weitere Informationen, wie Ausschreibung und Teilnahmebedingungen, werden auf der Internetseite des Ketziner Fischerman auf www.ketzin-fischerman.de veröffentlicht.

Der Fischerman ist für Einsteiger, die Triathlon-Atmosphäre kennen lernen wollen, aber auch für erfahrene Triathleten zur Vorbereitung auf andere Wettkämpfe geeignet. Wer nicht gleich alle drei Disziplinen als Einzelstarter bewältigen möchte, kann dies auch n einer Dreierstaffel tun.

von der Stadt Ketzin/Havel und dem Sportstudio Ketzin. Es sind 600 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und fünf Kilometer zu laufen. Das Starterfeld ist auf 300 Teilnehmer (Einzel oder Staffel) begrenzt. Die Veranstaltung ist offen für Jedermann ab dem 16. Lebensjahr (bis zur Volljährigkeit mit Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigen). Im Rahmen einer Staffel beträgt das Mindestalter 14 Jahre. Das Startgeld beträgt 30 Euro für einen Einzelstart und 53 pro Staffel. Die Anmeldung ist theoretisch bis 20. Juni möglich. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass der Fischerman weit vorher ausgebucht sein wird. Schnell sein lohnt sich also.

Der erste Wettbewerb für Kinder und Jugendliche, der Swim & Run, wurde in diesem Jahr sehr gut angenommen. Da er sich optimal eingliedern ließ und die Zusammenarbeit mit dem Triathlonnachwuchs viel Spaß machte, wurden die möglichen Startplätze für diesen Wettbewerb auf 100 Teilnehmer erhöht. Hier fällt der Startschuss um 12 Uhr. Es sind 140 Meter Schwimmdistanz in der Havel zu überwinden und nach der Wechselzone stehen 1,1 Kilometer Lauf auf dem Sportplatz an. Beim Swim & Run können Kinder im Alter von zehn bis 15 Jahren an den Start gehen. Teilnahmevoraussetzungen sind eine Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und das Jugendschwimmabzeichen Bronze.