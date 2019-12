Mathias Hausding

Grünheide (MOZ) Das künftige Areal für die Gigafactory des US-Autokonzerns Tesla in Grünheide (Oder-Spree) ist munitions- und abfallbelastet.

Das räumte Brandenburgs Regierungssprecher Florian Engels am Dienstag auf Anfrage der Märkischen Oderzeitung ein. In der weiteren Gegend um Grünheide wurde bereits in der Vergangenheit Weltkriegsmunition gefunden. Fraglich ist, inwieweit die erforderliche Beräumung nun den ehrgeizigen Fahrplan von Tesla-Chef Elon Musk gefährden könnte. Von mit dem Thema befassten Personen hieß es, dass die Entsorgungsarbeiten sehr aufwändig seien. Es handele sich um mehrere zehntausend Tonnen kontaminierten Boden und Munitionsreste. Regierungssprecher Engels betonte hingegen, dass keine Gefahr für den Zeitplan des Tesla-Projekts bestehe. „Die notwendige Beräumung des Areals von Abfall-Lagerungen und Munitionsresten kann kurzfristig erfolgen und hat keinen Einfluss auf die weitere zeitliche Planung“, sagte er. „Vorbereitende Arbeiten haben dazu bereits begonnen“, ergänzte der Regierungssprecher.