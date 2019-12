OGA

Beetz (MOZ) Der Mobilfunkanbieter Vodafone hat in Beetz einen weiteren LTE-Sendemasten in Betrieb genommen. Über ihn sollen rund 5 000 Menschen im Raum Kremmen schneller mobil im Internet surfen.

Mit LTE können die Nutzer zum Beispiel HD-Filme schnell downloaden, Musikvideos wackelfrei ansehen sowie Live-Übertragungen vonKultur- und Sportereignissen auch unterwegs auf dem Smartphone oder Tablet in HD-Qualität verfolgen. Zudem gilt LTE als Festnetz-Alternative zu kupferbasierten DSL-Leitungen.

Bei der mobilen Breitbandversorgung weist Vodafone inzwischen eine Versorgung von knapp 97 Prozent der Haushalte im Landkreis auf. Weiße Flecken gibt es aber noch insbesondere beim Mobilfunkempfang innerhalb von Gebäuden und bei der LTE-Versorgung.

Daher startet Vodafone mit der Inbetriebnahme der neuen LTE-Station in Beetz seine nächste Mobilfunk-Ausbaustufe: Für 2020 sind im Kreis Oberhavel fünf weitere LTE-Bauvorhaben geplant. Dabei wird Vodafone nach eigenen komplett neue Mobilfunk-Stationen bauen, erstmals LTE-Technik an bestehenden Mobilfunk-Standorten installieren und zusätzliche Antennen an vorhandenen LTE-Standorten anbringen. Die geplanten Baumaßnahmen dienen dazu, LTE-Funklöcher zu schließen sowie mehr Kapazität und höhere Surf-Geschwindigkeiten in das Vodafone-Netz zu bringen. Im nächsten Schritt werden die genauen Standorte vor Ort noch ermittelt und dann die konkreten Bauvorhaben realisiert. "Ziel ist es, auch beim mobilen Datennetz LTE eine möglichst flächendeckende Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen", teilte das Unternehmen am Dienstag mit.