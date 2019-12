Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Das Stellwerk auf dem Gelände des Neuzeller Bahnhofs hat einen neuen Besitzer. Das Gebäude ist am vergangenen Freitag bei er einer Auktion der Deutschen Grundstücksauktionen (DGA) AG in Berlin versteigert worden. Das Mindestgebot lag bei 9000 Euro, der Erlös letztlich bei 19.000 Euro. Das hat die DGA am Dienstag bestätigt. Aufgrund der durchaus großen Differenz ist davon auszugehen, dass es mehrere Bieter gegeben hat. Wer den Zuschlag bekam und der Meistbietende war, darüber erteilt das Auktionshaus keine Auskunft.

Es besteht Saniersungsbedarf

Zu dem ehemaligen Stellwerksgebäude im Wiesenweg heißt es im Auktionskatalog: "Ein Technikraum im Erdgeschoss verfügt über eine Raumhöhe von zirka fünf Metern, die technischen Anlagen wurden bereits entfernt. Aufsteigende Feuchtigkeit und Putzschäden sind zu verzeichnen. Insgesamt besteht umfassender Sanierungs- und Modernisierungsbedarf. Die Zugänge zum westlichen Gebäudeanbau wurden zugemauert, die Fensteröffnungen des Stellwerks durchs Platten gesichert." Die Grundstücksgröße liegt bei etwa 723.Quadratmetern, die geschätzte Nutzfläche beträgt 180.Quadratmeter.

Neuzelles Amtsdirektor Hans-Georg Köhler konnte in dieser Woche keine Angaben zu dem Käufer machen. Auch für ihn war der Fakt der jüngsten Versteigerung neu. Er verwies darauf, dass sich auf dem Bahnhofsgelände schon einiges getan habe. So waren unter anderem das Bahnhofsgebäude und das Nachbargrundstück samt Haus ebenfalls versteigert worden. Ein junges Ehepaar aus Neuzelle hatte diese gekauft. Das Bahnhofsgebäude wird mittlerweile als Wohnhaus genutzt, auch eine Demenz-WG hat dort ihr Zuhause gefunden.

Bei der Versteigerung in der Vorwoche ist übrigens auch eine kleingärtnerisch genutzte, überwiegend verpachtete Fläche in Wiesenau unter den Hammer gekommen. Statt 18.000 Euro – so lautete das Mindestangebot – standen am Ende 22.000 Euro zu Buche. Die Grundstücksgröße liegt bei knapp 21.000 Quadratmetern, etwa 17.700 davon sind verpachtet. Zudem wurden in Brieskow-Finkenheerd zwei Waldflächen in der Freiheide (zirka 34.000 Quadratmeter) für 19.000 Euro versteigert.