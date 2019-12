DPA

(dpa) München (dpa) – BMW-Pilot Bruno Spengler verabschiedet sich nach 15 Jahren aus dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).

Der Kanadier wechselt in die nordamerikanische IMSA WeatherTech SportsCar Championship, in der er einen BMW M8 GTE pilotieren wird, wie BMW Motorsport mitteilte. Zudem wird Spengler in der Formel E als Ersatz- und Testfahrer bei BMW zum Einsatz kommen.

Spengler hatte in der DTM-Premierensaison von BMW 2012 gleich den Fahrertitel gewonnen. Der 36-Jährige fuhr insgesamt 195 DTM-Rennen für Mercedes und BMW. Dabei gelangen ihm 16 Siege, der letzte in der abgelaufenen Saison auf dem Norisring im Juli. Insgesamt stand Spengler 51 Mal auf dem Podium und holte in seiner DTM-Zeit 1024 Punkte.